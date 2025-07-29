Counter-Strike 2, yayımlandığı günden bu yana oyunculardan çeşitli geri bildirimler almaya devam ediyor. Özellikle oynanış dinamikleri ve harita yapılarıyla ilgili beklentiler dikkat çekiyor. Yeni yayımlanan güncellemeyle birlikte bu beklentilere yönelik önemli adımlar atıldı.

Valve, Counter-Strike 2’ye uzun süredir beklenen büyük bir güncelleme getirdi. Oyunculardan gelen geri bildirimler doğrultusunda yapılan bu güncellemeyle birlikte, oyundaki animasyonlar baştan sona yenilendi, bazı haritalarda önemli değişiklikler yapıldı. Oynanış deneyimini etkileyen birçok teknik iyileştirme ve hata düzeltmesi de pakete dahil edildi.

Yeni güncellemeyle birlikte oyundaki tüm birinci şahıs silah ve bıçak animasyonları yeniden tasarlandı. Silah çekme, ateş etme, şarjör değiştirme ve inceleme gibi etkileşimler artık daha akıcı hale geldi. Aynı zamanda AWP kullanıcılarının scope açıkken ve kapalıyken hareket kabiliyeti artırıldı.

Silah ve bıçak animasyonları baştan aşağı yenilendi

Rekabetçi modda sıkça tercih edilen üç harita üzerinde de çeşitli değişiklikler uygulandı. Inferno’da CT takımının B bölgesine erişimini kolaylaştıran pencereler açıldı. Train haritasında CT oyuncuları için yeni siper alanları eklendi. Overpass haritasındaki bazı açılarda ve Heaven bölgesindeki korkulukta düzenlemeye gidildi.

Güncellemede harita geometrisine takılma sorunları, pompalı tüfeklerdeki yeniden doldurma hatası ve ses efektlerindeki çeşitli problemler giderildi. Aynı zamanda topluluk sunucularına erişim artık Steam arayüzü üzerinden daha kolay sağlanabiliyor.

Gelen bu güncellemeyle birlikte CS2’nin teknik altyapısı ve oynanışı daha akıcı ve kararlı bir hale gelmiş görünüyor. Ancak yapılan değişikliklerin rekabetçi maçlardaki dengeyi nasıl etkileyeceğini zamanla hep birlikte göreceğiz.