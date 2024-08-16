Eğer yeni bir iPhone aldıysanız ve hava durumuna bakınca konumunuzla asla alakası olmayan Cupertino’yu gördüyseniz sebebini açıklıyoruz!

Kaliforniya’da bir şehir olan Cupertino, bulunduğumu bölgeden binlerce kilometre uzaklıkta olmasına rağmen telefonumuzun hava durumunda yer alıyor.

Üstelik hiçbir ayarlarla oynamamamıza rağmen! Cupertino’nun her yeni iPhone cihazında olmasının sebebi sizce ne olabilir?

Eğer yeni bir iPhone kurulumu gerçekleştirecekseniz hava durumunda Cupertino’nun yer aldığını göreceksiniz.

“Kaliforniya’da bir şehir olan Cupertino’nun hava durumu bizim telefonumuzda ne arıyor?” diye düşünebilirsiniz. Aslında pek de alakasız bir durum değil. Neden mi?

Apple genel merkezine ev sahipliği yapan Cupertino, aslında Apple’ın doğduğu yer olarak da biliniyor. Bu yüzden de her yeni iPhone’da hava durumu doğal olarak, herhangi bir ayarlama yapılmadığı takdirde doğum yerini; Cupertino’yu gösteriyor.

Steve Jobs, bunu bilerek yapmış.

Yani bu gösterge bir hata sonucunda gerçekleşmiyor, kasıtlı yapılıyor. Zaten ayarlar kısmından istediğiniz şehri seçip bu ayarı sıfırlayabilirsiniz.

Peki her iPhone’da görünüyor mu?

Aslında hayır. Halihazırda bir iPhone kullanan kişi, cihazını başka bir iPhone’a taşıdığı zaman içerisinde bulunan tüm bilgileri de yeni cihaza aktarmış oluyor. Böylece yeni alınan iPhone hava durumunda Cupertino’yu görmememizin tek sebebi, eski iPhone’daki ayarlarından kaynaklı.

Cupertino, Pasifik Standart Saati olarak da kullanılıyor.

Yalnızca hava durumu olarak değil, saat olarak da karşılaşabiliriz Cupertino ile. Fakat Cupetino’da hava durumunun takılı kalması olayı ise başlı başına güncellemelerle, yazılım hatasıyla alakalı. Bahsettiğimiz şekilde manuel ayarlama ile değişmeyen hava durumunun sistemsel bir hata olduğunu söylememiz gerek.

Hava durumundan Cupertino’yu kaldırmak için ayarlar kısmından konum servislerini açmanız gerekiyor. Bu aşamadan sonra hava durumu uygulamasına her girdiğinizde mevcut konumunuz görünmüş olacak.

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