Cyberpunk 2077 İçin Yılın Oyunu Sürümü Geliyor

CD Projekt Red'in CEO'su, Cyberpunk 2077 için bir GOTY sürümünün yolda olduğunu onayladı. Söz konusu sürümün Phantom Liberty ile temel oyunu barındırması bekleniyor.

Hâlâ düşünüyoruz, “bu oyun ne zaman yılın oyunu olarak seçildi ki?” diye. Ama bu tarihi bulamayacağız gibi görünüyor. Özellikle de çıkar çıkmaz bir facia olarak anılan ve yıllar içinde kayda değer bir gelişme göstermesine karşın daha yeni yeni oynanabilir olduğu söylenen Cyberpunk 2077’ye göre oldukça cesurca bir başlık bu.

Elbette artık belirli kavramların eskisi kadar anlam ifade etmediğini biliyoruz. Maddi endişeler, şirketlerin oyunlara bakış açılarını eskisinden daha gri kılarken (elbette belli istisnalar hariç) artık ne para getirirse ona odaklanılıyor gibi görünüyor.

GOTY (Game of the Year) ibaresi için de işler bu noktaya gelmiş

Cyberpunk 2077’nin bir GOTY (Yılın Oyunu) sürümü, 2023’te karşımıza çıkacak. Bunu onaylayan kişiyse CD Projekt Red’in CEO’su Adam Kicinski. Söz konusu sürümün Phantom Liberty isimli genişleme paketinden sonra gelmesi ve geldiğinde onu da içinde bulundurması bekleniyor.

Kicinski, The Witcher 3’ün de bir noktada GOTY sürümünün çıktığını ve o zamandan bu zamana güncel kaldığını söyledi. Elbette bu oyunun gerçekten de yılın oyunu seçildiği gerçeğini atlamamak gerek. Cyberpunk 2077 için böyle bir durum olmadı. Yine de CEO, doğal akışın bu şekilde olduğunu belirtti.

Cyberpunk 2077, zaman içinde fazlaca değişti ve hataların büyük kısmı giderildi.

Bu sayede oyun daha oynanabilir bir hâl almış olmasına rağmen bekleneni tamamıyla da vermiyordu. Oyuncular tabir yerindeyse en baştaki kötü oyunu gördükten sonra yapılan düzeltmelerden etkilendi veya oyunun kendisi, gözlerinin önünde güzelleşti.

Cyberpunk 2077 sadece bir yerde yılın oyunu olarak gösterildi. O da IGN’in hazırladığı 2021’in en iyi oyunları listesi.

Son olarak GOTY sürümünün de tam fiyatla çıkacağını belirtelim. Edgerunners, Orion oyunu ve The Witcher 3’ün yeni nesil güncellemesi ve GOTY sürümüyle Cyberpunk 2077, CD Projekt Red’in önümüzdeki yılı nasıl geçireceğini belirleyecek gibi görünüyor.