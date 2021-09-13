Deathloop'un Heyecanlandıran İnceleme Puanları Açıklandı

PS5 ve PC için yarın çıkış yapacak Deathloop’un puanları belli oldu. Oyun yayınlarından eleştirmenlerin şimdiden oynayıp incelediği oyun, çoğu eleştirmenden tam puan aldı.

Duyurulduğu 2019 yılından beri heyecanla beklenen ve grafikleriyle şimdiden oyuncuları büyüleyen PS5 oyunu Deathloop’un çıkışına sadece 1 gün kaldı. Oyunun çıkışı daha önce COVID-19’un yarattığı aksaklıklardan dolayı ertelenmişti. Deathloop’u aceleye getirmek istemediğini belirten Bethesda ve Arkane ekipleri, sonunda oyunu sağ salim bitirdi.

Aylardır böylesine beklenen, birçok özelliğiyle ‘yenilikçi’ diyebileceğimiz büyük bir oyun, tabii ki çıkışından önce oynandı ve incelendi. Grafikleri dışında oyun mekanikleriyle de olay yaratan Deathloop, önemli oyun dergi ve sitelerinden oldukça yüksek puanlar aldı.

Aldığı en düşük puan, 10 üzerinden 8 oldu

Deathloop, E3 2019’da duyurulduğundan beri birkaç ay arayla gelen fragman ve oynanış videolarıyla oyuncuların sabırsızlığını köpürtüp durdu. Yılın başlarında geliştirici Arkane Studios, oyunun mekaniklerini de bir videoyla göstererek oyunseverlerdeki heyecanı tavan yaptırdı. Oyun mayıs ayında çıkacaktı ve çıkış, daha sonra 14 Eylül’e ertelendi. Sonunda bekleyiş sonuç verdi oyun yarın, PS5 ve PC oyuncularının eline geçecek.

Çıkıştan önce bir ön fikir sağlamak amacıyla birçok oyun yayınından eleştirmen, oyunu oynadı ve değerlendirdi. Oyunu şimdiden oynama şansı yakalayan eleştirmenlerin beğenisini kolayca toplayan Deathloop, birçok yayından tam puan aldı. Metacritic’te 40 kişinin oynadığı oyun, buradan 100 üzerinden ortalama 89 puan; OpenCritic’te ise 49 kişiden 88 puan aldı. Tek eleştirmenle oyunu inceleyen yayınların verdiği notlar ise aşağıdaki gibi oldu: