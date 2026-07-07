NVIDIA'nın Rakipleri Artıyor: DeepSeek, Kendi Yapay Zekâ İşlemcilerini Üretmeye Hazırlanıyor!

İddialara göre DeepSeek, yapay zekâ modelinde olduğu gibi düşük maliyetle yüksek performans alabileceği yapay zekâ işlemcileri üretmek istiyor.

Çinli yapay zekâ şirketi DeepSeek, şimdi de gözünü işlemci tarafına dikmiş durumda.

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Sektörden sızan son bilgilere göre şirket, kendi yapay zekâ çiplerini üretmek için kolları sıvadı. Şirketin amacı NVIDIA ve Huawei gibi teknoloji devlerine olan bağımlılığı tamamen bitirmek olacak.

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İlk görüşmeler başladı

Reuters’ın güvenilir kaynaklarına dayandırılan iddialara göre DeepSeek, özellikle eğitilmiş yapay zekâ modellerini çalıştırma sürecine odaklanan özel bir silikon çip geliştirmek istiyor. Şirketin bu doğrultuda üretim ortaklarıyla masaya oturduğu ve sessiz sedasız dev bir mühendis kadrosu kurmaya başladığı konuşuluyor.

ABD ve Çin arasındaki malum ticaret yasakları ve ambargolar düşünüldüğünde, bu çiplerin Çin sınırları dışına çıkması pek olası görünmüyor ancak bu durum, hamlenin küresel pazarı sarsmayacağı anlamına da gelmiyor.

NVIDIA'nın rakipleri çoğalıyor

DeepSeek, adını ilk olarak dev rakiplerine taş çıkaran ama onların maliyetinin çok ufak bir kısmına mal olan açık kaynaklı yapay zekâ modeliyle duyurmuştu. Yani ucuz ve etkili iş yapma konusunda şimdiden yeteri kadar biliniyorlar.

DeepSeek eğer, yazılımdaki bu "maksimum performans, minimum maliyet" formülünü kendi üreteceği çiplere de yansıtmayı başarırsa yapay zekâ pazarındaki kartların yeniden dağıtılacağını söyleyebiliriz. Yine de bunu yapay zekâ modellerindeki kadar kolay yapmak hiç de kolay değil.