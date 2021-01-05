Devlet Tiyatroları'nda Bulunan Oyunlar YouTube'a Taşınıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları tarafından gösterilen oyunları YouTube'a taşıma kararı aldı. 6 farklı oyun, Okuma Gösterimleri projesi kapsamında dijital ortamda 6 hafta boyunca sanatseverlerle buluşacak.

Koronavirüs salgını yüzünden en çok etkilenen sektörlerden birisi sinema ve tiyatrolar oldu. İnsanların toplu bir şekilde bir araya gelmemesi için kapatılan tiyatrolar yüzünden, sanatseverler uzun zamandır bu tarz etkinliklere katılamaz hale geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu işleyişi değiştirmek için yeni bir adım attı. Okuma Gösterimleri projesi adı altında eserleri dijital platforma taşıma kararı alan bakanlık, bundan sonra her hafta Devlet Tiyatroları bünyesinde bulunan bir oyunu YouTube üzerinden yayınlayacak.

Sanatseverler, 6 hafta boyunca başarılı tiyatro oyunlarıyla buluşacak

Alınan bu karar sayesinde hem uzun zamandır tiyatroya gidemeyen insanlar sanatla tekrar buluşacak, hem de bugüne kadar tiyatroyla hiç tanışmamış insanlar bilindik ve başarılı oyunları izleme şansına erişecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 5 Ocak itibarıyla Behçet Necatigil’in yazmış olduğu Kadın ve Kedi adlı oyununu YouTube üzerinden paylaştı. Her salı yeni bir oyunun seyiricisiyle buluşacağı bu kanalda, önümüzdeki hafta Bilge Karasu’nun Sevilmek adlı oyunu yayınlanacak. Toplamda 6 hafta sürecek bu etkinlikte, 3. hafta Oktay Rifat’ın Yağmur Sıkıntısı, 4. hafta Vüs’at O. Bener’in Ihlamur Ağacı, 5. hafta Behiç Ak’ın Fay Hattı ve son hafta ise Özen Yula’nın Ay Tedirginliği adlı oyunu yayınlanacak.

Bakanlık, bu proje kapsamında seyircilere aynı zamanda oyuncuların provalarını da gösterecek. Bu sayede seyirci, karakterlere can veren başarılı oyuncuların oyunlara nasıl hazırlandıklarını da görme şansına sahip olacak.