Diablo'nun Mobil Oyunu Bazı Ülkelerde Oynanamayacak

Diablo’nun yakında mobil ve PC için çıkacak olan ve erken erişime açılan Diablo Immortal’ın Avrupa’daki bazı ülkelerde oynanamayacağı açıklandı. Sebebi ise manidar, gelin detaylara beraber göz atalım.

Diablo’nun mobil oyunu olan Diablo Immortal’ın çıkacağını geçtiğimiz günlerde sizlere bu içeriğimizde sistem gereksinimleriyle birlikte duyurmuştuk. Hem mobil hem de PC platformuna çıkacak olan oyun, Diablo severleri bayağı bir heyecanlandırmıştı.

Daha önceden yaptığımız bir başka içerikte oyunun çıkış tarihini de paylaşıldığı gibi sizlere duyurmuştuk. Şimdi son gelen bir habere göre erken erişime açılan ve çıkış tarihi herkes tarafından heyecanla beklenen oyunun birkaç ülkede oynanamayacağı ortaya çıktı.

Diablo Immortal, erken erişime açıldı!

Diablo Immortal, iOS ve Android platformlarında erken erişim için kayıt olan bazı kullanıcıların erişimine açıldı. Aynı şekilde PC versiyonu da erken erişim kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Eğer başvuru yaptıysanız App Store veya Google Play Store mağazasını ziyaret ederek erken erişim hakkı kazanıp kazanmadığınızı görebilirsiniz. Eğer erken erişim hakkı kazanmadıysanız çok da üzülmeyin zira oyun 3 gün sonra herkes için yayınlanacak.

Diablo Immortal bazı ülkelerde oynanamayacak

Yaklaşan mobil ve PC Diablo oyunu Diablo Immortal, 2 Haziran'da Android ve iOS cihazlar için yayınlanacak. Yakın tarihli yapılan bir Diablo Immortal röportajına göre, Diablo Immortal'ın içerisindeki bazı özellikler nedeniyle Belçika ve Hollanda’da oynanamayacğı belirtildi.

Diablo Immortal baş yapımcısı Peiwen Yao, röportaj sırasında "Diablo Immortal, Belçika ve Hollanda'da kullanılamayacak, çünkü bu o ülkelerdeki oyunların loot box sistemi barındıramamasıyla alakalı" dedi. Genel olarak, Belçika ve Hollanda, ganimet kutularını bir tür yasa dışı kumar olarak kabul ediyor ve bu nedenle video oyunlarına dahil edildiğinde oyunları ülkelerinde yayınlamıyorlar.

Ülkemizde böyle bir kural olmadığı için Diablo Immortal bizde sıkıntısız bir şekilde oynanabilecek. Diablo Immortal için heyecanlı mısınız? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.