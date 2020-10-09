Apple, geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan ve büyük beğeni toplayan Dickinson dizisinin ikinci sezon yayın tarihini yeni bir videoyla duyurdu. Dizinin ikinci sezonu, 8 Ocak Cuma günü yayınlanacak ilk üç bölümle başlayacak.

Apple TV+'ın Amerikalı şair Emily Dickinson'ın yaşamına odaklanan komedi-drama dizisi Dickinson, geçtiğimiz sene yayınlanan ilk sezonuyla birçok izleyicinin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Daha ikinci sezonu yayınlanmadan üçüncü sezon onayı alan dizi, bu anlamda Apple TV+'ın üçüncü sezon onayı alan ilk yapımı olmayı da başarmıştı.

Şimdiyse Apple, Kasım 2019'da Apple TV+ ekranlarında yayın hayatına başlayan Dickinson'ın ikinci sezon tarihini kısa bir videoyla duyurdu. Apple TV'nin YouTube kanalından paylaşılan videoya göre dizinin ikinci sezonu, 8 Ocak Cuma günü yayınlanacak ilk üç bölümle başlayacak ve yeni bölümler her haftanın cuma günü gelmeye devam edecek.

Dickinson nasıl bir dizi?

Amerikan edebiyatının önde gelen isimlerinden Emily Dickinson'ı ve Dickinson ailesini ekranlara getiren dizi, 19. yüzyılda Amerika'nın Massachusetts eyaletinde ailesi ve kardeşleriyle birlikte yaşayan Emily Dickinson'ın gençliğini konu alıyor. Alena Smith tarafından yaratılan yapımın başrolünde ise Emily Dickinson rolüyle Hailee Steinfeld yer alıyor.

İlk sezonu 10 bölümden oluşan yapım, daha şimdiden üçüncü sezon onayı almayı başardı. Dizinin oyuncu kadrosunda Hailee Steinfeld'in yanı sıra Toby Huss (Edward Dickinson), Jane Krakowski (Emily Norcross Dickinson), Adrian Enscoe (Austin Dickinson), Anna Baryshnikov (Lavinia "Vinnie" Dickinson) ve Ella Hunt (Sue Gilbert) gibi isimler bulunuyor.

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin ikinci sezonu 8 Ocak 2021'de Apple TV+ üzerinden izleyiciyle buluşacak. Apple TV'nin ikinci sezon yayın tarihini duyurduğu son tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Dickinson - İkinci sezon duyuru videosu: