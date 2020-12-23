Ezo, Ali ve Gülderen Sunal, Kemal Sunal'ın karikatürlerinin izinsiz bir şekilde kullanıldığı gerekçesiyle Digitürk'e maddi manevi tazminat davası açmıştı. Uzun süredir devam eden dava sonuçlandı ve Digitürk'ün Sunal ailesine 100.000 TL tazminat ödemesine karar verildi.

Digitürk, geçtiğimiz yıllarda usta oyuncu Kemal Sunal’ın filmlerinin HD kalitesinde kanallarında tekrar gösterime gireceğini duyurmuştu. Şirket, Kemal Sunal’ın karikatürize edilmiş resimlerini, bu reklam kampanyası için kullanmaya başladı.

Kemal Sunal’ın ailesi Ezo, Ali ve Gülderen Sunal, bu karikatürlerin izinsiz bir şekilde kullanıldığını ve resimlerin Kemal Sunal’ın itibarını zedelediğini dile getirip, Digitürk’e dava açmıştı. 2019 yılında temyize giden dava, geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Dava sonucunda Digitürk’ün, Keman Sunal’ın ailesine 100 bin lira maddi tazminat ödemesine karar verildi.

Digitürk, Sunal ailesine sadece maddi tazminat ödemesi yapacak

Kemal Sunal’ın ailesi, bahsi geçen karikatürlerin kullanılmasının ardından, şirketin izinsiz bir şekilde reklam yaptığı gerekçesiyle Digitürk’e hem maddi hem de manevi tazminat davası açmıştı. Savcılığa verilen dava dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi; "Kemal Sunal filmlerini HD kalitesiyle yeniden yayınlayacağı hususunda reklam yaptığı, bunun için murisin karikatürize edilmiş, alaycı bir görüntü verilmiş resimlerinin billboardlarda ve Digitürk'ün web sitesinde gösterildiği, resimlerdeki karikatürlerin murisin hatırasına hakaret içerdiği, ölenin yakınlarının da kişilik haklarının ihlal edildiği" ileri sürülerek, maddi ve manevi tazminat talep edildi.”

Digitürk, verilen dilekçeye karşılık karikatürlerin Kemal Sunal’ın itibarını zedelemek için değil, başrol oyuncusu olduğu filmlerin tanıtımlarının yapılması için kullanıldığını belirtti ve kişilik haklarını ihlal etmediklerinin altını çizdi.

Yargıtaya giden dava, yerel mahkeme tarafından onaylandı. Dava sonucuna göre izinsiz bir şekilde Kemal Sunal’ın resimlerini kullandığı gerekçesiyle, Digitürk’ün Sunal ailesine 100.000 TL maddi tazminat ödemesine karar verildi. Mahkeme, karikatürlerin Kemal Sunal’ın oynadığı komedi filmlerini temsil ettiğini ve ortada Sunal’ın itibarının zedelenmesi gibi bir durumun olmadığını belirterek, manevi ödeme yapılmasına gerek duyulmadığını belirtti.