Disney+, bir hesabı ortak olarak kullanmak isteyenlerden alacağı ekstra ücreti açıkladı. Yapılan açıklamaya göre hesapları ortak kullanmanın hiçbir avantajı kalmamış durumda.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Disney+'ın eylül ayı itibarıyla şifre paylaşımını engelleyeceğini duyurduğundan bahsetmiştik. Yapılan resmî açıklamaya göre ortak hesap kullanmak isteyen kullanıcıların, ekstra ödeme yapmaları gerekecekti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İnternet sitesinde güncelleme yapan Disney+ ekibi, ortak hesap kullanmak isteyen kullanıcıların ödeyecekleri tutarları açıkladı. Disney+'ın açıklamasına baktığımızda şifre paylaşımının artık hiçbir avantajı kalmadığını görüyoruz.

Aynı hesabı ortak kullanmak isteyenler, iki hesap parası ödeyecekler!

Disney+'ın Türkiye'deki internet sitesinde yer alan bilgiye göre "ekstra üye" fiyatlandırması, aylık 134,99 TL olacak. Evet; bu fiyat, Disney+'ın bireysel abonelik fiyatı ile aynı. Bugün gidip tek başınıza Disney+ satın alırsanız da aylık 134,99 TL ödeme yapacaksınız.

Disney+ güncel abonelik fiyatları için:

Bu arada; burada önemli bir detay var. Disney+ aboneliğini yıllık olarak satın almış olsanız bile ekstra üye ücreti, hesabınızdan her ay kesilecek. Yani yıllık abonelik için de herhangi bir avantaj sunulmayacak.