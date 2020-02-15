Disney, Canlı Çekim Bir Rapunzel Filmi Üzerinde Çalışıyor

Yeni bir DisInsider haberi, ikonik bir çocuk öyküsü olan Rapunzel’in canlı çekim olarak sinemaya uyarlanacağını ortaya koyuyor. Filmin Rapunzel öyküsünden esinlenilmiş Tangled adlı animasyon filmiyle bağlantılı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

İkonik animasyon ve çizgi filmlerin canlı çekim versiyonlarına bir yenisi eklenecek gibi görünüyor. DisInsider’ın yeni haberine göre Rapunzel hikayesini konu alan canlı çekim bir film üzerine çalışmalar sürdürülüyor. Filmin Tangled serisiyle bağlantılı olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Tangled’a da bağlı olsa hikâyeyi yeniden kendisi de anlatsa bu filmin senaryosunun yazılması için senarist Ashleigh Powell’ın görevlendirildiği söyleniyor.

Michael De Luca ve Kristin Burr filmin idari yapımcılığını üstlenecekken Zoe Kent, Jessica Virtue ve Lucy Kitada’nın stüdyoda filmi yöneten isimler olacağı bildiriliyor. Aynı zamanda projeyi yönetecek resmî bir yönetmenin de işe alınması planlanıyor. Film için bir çıkış tarihi belirlenmesi içinse hâlâ vakit çok erken.

Disney’in canlı çekim uyarlamaları çokça rağbet gördü

Disney henüz filmin yapım aşamasında olduğu ya da çıkarılacağı üzerine bir açıklama yapmamış olsa da, şirketin yakın zamanda yürüttüğü faaliyetler ve içerik planları; canlı çekim bir Rapunzel filmini doğrular nitelikte. Disney daha önce Aslan Kral, Orman Çocuğu, Aladdin ve Dumbo gibi yeniden oluşturulmuş filmler ortaya koymuştu. Mulan, Lilo ve Stiç, Cruella gibi filmler de yapım aşamasında olan ikonik canlı çekim yapımlar olarak duyurulmuştu.

Bu uyarlanmış filmler Disney’e yüksek kazançlar sağladı. 260 milyon dolar yapım maliyetine sahip 2019 yapımı Aslan Kral, şirkete dünya çapında 1 milyar 657 milyon dolar gelir kazandırdı. Zira bu gibi yapımlar, hem eski nesli hem de yeni nesli etkilemek için oldukça etkiliydi. Rapunzel filmi de bu işlevle yapılan filmler arasına girecek ve tahminen yine şirketi pişman etmeyecek bir yapım olacak. Filmin çıkış tarihi ve oyuncu kadrosu gibi bilgiler ise ilerleyen günlerde elimizde ulaşmış olacak.