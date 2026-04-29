DJI, içerik üreticilere özel yeni kablosuz mikrofonu DJI Mic Mini 2 modelini tanıttı. 11 gramlık hafif gövdesi, renkli manyetik kapakları, 48 kHz/24-bit ses desteği, 400 metreye kadar menzili ve 48 saate kadar toplam pil ömrüyle gelen mikrofon, özellikle vlog ve sosyal medya içerikleri için geliştirildi.

DJI, kamera ve drone tarafındaki iddiasını uzun zamandır içerik üreticilere yönelik aksesuarlarla da destekliyor. Şirketin yeni kablosuz mikrofonu DJI Mic Mini 2 de tam olarak bu kitlenin ilgisini çekecek türden bir ürün olmuş durumda. Çünkü bu kez mesele yalnızca ses kaydı değil, mikrofonun görüntüde nasıl durduğu da önemli.

Yeni model, özellikle sürekli siyah yaka mikrofonu görmekten sıkılan kullanıcıları hedefliyor. DJI Mic Mini 2, değiştirilebilir renkli manyetik kapakları sayesinde kıyafete, çekim konseptine veya kişisel tarza göre farklı görünümler kazanabiliyor. Yani mikrofonu ister gizleyebiliyor ister küçük bir aksesuar gibi öne çıkarabiliyorsunuz.

DJI Mic Mini 2, küçücük gövdesine güçlü ses özellikleri sığdırıyor

DJI Mic Mini 2’nin vericisi yalnızca 11 gram ağırlığında. Bu da ürünü uzun çekimlerde yakada rahatsızlık yaratmayacak kadar hafif hâle getiriyor. Mikrofon, 48 kHz/24-bit ses kaydı, üç farklı ses tonu ön ayarı ve iki seviyeli gürültü engelleme gibi özelliklerle geliyor. Yani dışarıda rüzgâr, kalabalık ya da trafik sesi varken bile daha temiz kayıt almak mümkün hâle geliyor.

DJI Mic Mini 2 özellikleri

Özellik Verici ağırlığı 11 gram Ses kalitesi 48 kHz / 24-bit Ses tonu seçenekleri Regular, Rich, Bright Gürültü engelleme İki seviye Bağlantı desteği DJI OsmoAudio, kamera, telefon, bilgisayar, tablet Maksimum menzil 400 metreye kadar Verici pil süresi 11,5 saate kadar Alıcı pil süresi 10,5 saate kadar Toplam pil ömrü Şarj kutusuyla 48 saate kadar Dahili yedek kayıt Yok

DJI Mic Mini 2, DJI OsmoAudio desteği sayesinde bazı DJI cihazlarına ek alıcı gerektirmeden doğrudan bağlanabiliyor. Ayrıca kamera, akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarla da kullanılabiliyor. Bu da ürünü tek bir cihazla sınırlı kalmak istemeyen içerik üreticiler için daha esnek bir seçenek hâline getiriyor.

Renkli kapaklar, DJI Mic Mini 2’nin en dikkat çeken yeniliği oldu

Yeni mikrofonun kutusundan siyah ve beyaz manyetik ön kapaklar çıkıyor. DJI ayrıca farklı renklerden oluşan ek kapak setleri de satacak. Bunun yanında illüstratör Victo Ngai imzalı özel “Time Series” kapaklar da kullanıcıların tercihine sunulacak. Kısacası DJI, mikrofonu yalnızca teknik bir cihaz olmaktan çıkarıp kişiselleştirilebilir bir aksesuara dönüştürmek istiyor.

DJI Mic Mini 2 fiyatı

Paket İçerik Fiyat Başlangıç paketi 1 verici, USB-C mobil alıcı, küçük şarj kutusu 59 avro Geniş paket 2 verici, kamera uyumlu alıcı, büyük şarj kutusu 99 avro Renkli manyetik kapak seti Ek renk seçenekleri 19 avro Victo Ngai Time Series kapak seti Özel tasarımlı kapaklar 39 avro

DJI Mic Mini 2, Avrupa’da satışa sunulmuş durumda. Teknik tarafta çok büyük bir sıçrama sunmasa da hafif gövde, uzun pil ömrü, 400 metreye kadar aktarım mesafesi ve renkli kapak seçenekleriyle özellikle sosyal medya içerik üreticilerinin ilgisini çekebilir.