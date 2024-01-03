Son Günlerde İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığından Mesaj Aldıysanız Dikkat: Tüm Verileriniz Ele Geçirilmiş Olabilir!

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Son günlerde pek çok vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığından gelmiş gibi gözüken mesajlar aldı. Bu mesajlar aslında bir dolandırıcılık girişiminin parçası.

Yeni teknolojilerle kötü niyetli kişiler de yeni dolandırıcılık yöntemleri geliştiriyor olsa da özünde kullandıkları mekanizmalar çok da değişmiyor: Güvenilir gözükmek ve sonrasında bilgileri çalmak. Son günlerde sık kullanılan bir yöntem de vatandaşların bilgilerini çalmak için belediye kurumlarını taklit etmek.

İBB'ye bağlı Mezarlıklar Daire Başkanlığının adı kullanılıyor

mezarlıklar

Dolandırıcıların kullandığı yöntemde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığından gelmiş gibi gözüken bir mesajda "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır." denilerek bir mesaj atılıyor. Mesajın devamında da işlemi siz yapmadıysanız diye bir link veriliyor. 
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Bu mesajda yer alan linke tıklarsanız dolandırıcılar sizin bilgilerinize erişebiliyorlar. Linke tıklamış olanların da tüm şifrelerini değiştirmeleri gerekiyor. Ayrıca mobil cihazlarında kullandıkları hattın operatörüne de bilgi vermeleri büyük önem taşıyor. Böylece olası saldırıların ve zararların önüne geçmek mümkün olabiliyor. 

İBB, konuyla ilgili bir duyuru yayımladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden bir duyuru paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şu ifadeleri kullandı:

ÖNEMLİ DUYURU

Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz.
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Son dönemde bu türden saldırıların sayıları oldukça artmış durumda. Saldırı yöntemleri de gittikçe daha sofistike hâle geliyor. Saldırılan büyük kısmında ise amaç kişisel bilgileri ele geçirmek olarak görünüyor. 

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