DualShock 5'in Önemli Bir Özelliğini Ortaya Koyan Patent

PlayStation 5'le birlikte piyasaya sürülecek DualShock 5'e ait olduğu düşünülen yeni bir patent ortaya çıktı. Patentte yer alan bilgiler, DualShock 5'in sahip olacağı açıklanan dokunsal geri bildiriminin nasıl çalışacağına dair bilgi veriyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony şu sıralar, yeni oyun konsolu PlayStation 5 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, şu ana dek yaptığı açıklamalarda PlayStation 5'in benzersiz özelliklere sahip olacağını söyleyip durdu. Bu cesur açıklamalar, oyunseverlerin de dikkatinden kaçmadı ve sektörde büyük bir heyecan yarattı.

Oyunseverler, PlayStation 5'i merak ettikleri kadar PlayStation 5'le birlikte piyasaya sürülecek olan DualShock 5'i de merak ediyorlar. Çünkü Sony, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı bir açıklamada bu oyun kumandasının dokunsal geri bildirim özelliğine sahip olacağını açıkladı. Ancak bu özellikle ilgili detaya inmeyen Sony, DualShock 5'te bulunacak bu etkili özelliğin nasıl bir deneyim sunacağına değinmedi. Ancak ortaya çıkan bir patent, DualShock 5'le ilgili bazı detayları açıklıyor.

Keşfedilen yeni bir patente göre PlayStation 5'in oyun kumandaları, PlayStation 4'le birlikte piyasaya sürülen DualShock 4'teki gibi titreşim motorlarına sahip olmayacak. Patentte yer alan bilgilere göre DualShock 5, ses bobin aktüatörüyle çalışacak.. Bu tür bir parçanın DualShock 5'te bulunacak olması, daha sessiz bir çalışmanın yanı sıra oyundaki aksiyona göre uyarlanabilir titreşim ve maksimum hassasiyet sunulacağı anlamına geliyor.

Aslına bakacak olursak bu tür cihazlarda ses bobin aktüatörü kullanılması yeni bir teknoloji değil. Ancak Sony, PlayStation 5 ile birlikte böyle bir yöntemi tercih ederek benzersiz bir oyun deneyimi sunmaya çalışacak. Çünkü ses bobin aktüatörü, titreşimin anlık olarak kontrol edilmesine imkan sağlıyor. Bu da DualShock 5 için ciddi bir fark oluşturacak.