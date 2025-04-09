Trump'ın Çin'e özel getirdiği ek gümrük vergisinin ardından dünyanın en değerli şirketi yeniden Microsoft oldu.

Trump’ın iPhone’ların büyük bölümünün üretildiği Çin’e karşı başlattığı ticaret savaşı, Apple hisselerinde dört gün süren sert bir düşüşe neden oldu. Bu çalkantılı sürecin ardından şirket, "dünyanın en değerli şirketi" ünvanını Microsoft’a kaptırdı.

Apple hisseleri, yatırımcıların Çin’e bağımlı üretim zinciri nedeniyle panikleyip satışa yönelmesiyle %23’lük bir değer kaybı yaşadı. Bu dramatik düşüş, şirketin toplam değerinden 700 milyar doları sildi.

Apple'ın kısa sürede çözüm üretmesi gerekiyor

Apple, özellikle amiral gemisi iPhone modellerinin üretimi için Çin’e büyük ölçüde bağlı olduğundan, Trump’ın açıkladığı yeni gümrük vergilerine karşı oldukça savunmasız durumda.

Apple, son yıllarda üretimlerini Hindistan ve Vietnam gibi ülkelere kaydırmayı denese de uzmanlar Çin’in üretim kapasitesi ve tedarik zinciri altyapısının kısa vadede yerinin doldurulmasının neredeyse imkânsız olduğunu belirtiyor.

"En değerli şirket" ünvanı son yıllarda Apple ile Microsoft arasında birçok kez el değiştirdi. 2024’ün başında zirvede olan Microsoft, koltuğunu Apple’a devretmişti. Trump'ın geçtiğimiz dakikalarda Çin'e olan gümrük vergisi %125'e yükseltmesiyle ABD borsasında nispeten artış yaşansa da Apple'ın düşüşü bir süre daha sürecek gibi görünüyor.