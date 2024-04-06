Bir logo tasarımı en fazla ne kadar pahalı olabilir ki? 500.000 dolar? 1.000.000 dolar? Hayır, tam 1.280.000.000 dolar! Bazılarını görünce "Bu kadar para, bu logo için miymiş?" diyeceğiniz en pahalı 10 logoya birlikte bakalım.

Logolar, bir markanın ya da kuruluşun kimliğini temsil eden en önemli unsurlardan. Genellikle yıllar boyunca markanın itibarını, kalitesini ve prestijini yansıtmak için büyük bir özenle tasarlanıyorlar.

Dünya genelindeki bazı markalar, logoları için çok büyük meblağlar harcayarak benzersiz, etkileyici ve ikonik tasarımlar elde etmeye çalıştılar. Biz de bu içeriğimizde en yüksek fiyatlara sahip olanları ele aldık. En pahalı 10. logodan başlayarak 1’e kadar inelim.

10. Belfast şehrinin logosu, 280.000 dolar.

Logoya sahip şehirlerden biri olan, Kuzey Adası’nın başkenti Belfast'ın logosu kalp şeklindeydi. Renkleri ve biçimiyle canlılık, kucaklama, katılım hissiyatı aktararak “Belfast’a hoş geldiniz.” mesajı vermeyi amaçlıyordu.

280.000 dolar maliyetinde olan bu pahalı logo, pek de tutulmadı. Yerini, yukarıda görebileceğiniz, şehrin şekline benzediği için bir yıldız patlaması logosu aldı.

9. Londra 2012 Olimpiyatları logosu, 625.000 dolar.

Dünyanın en pahalı logolarından birinin olimpiyatlara ait olmasına çok da şaşırmamak gerek. Yukarıda gördüğünüz, 2012 olimpiyatlarının logosunun üst kısmında "Londra" sözcüğü ve olimpiyat halkalarını içeren köşeli bir şekil tasvir ediliyor. 2012’nin sayıları da karakterize bir şekilde aktarılıyor.

Wolff Olins tarafından 2007’de tasarlanan bu logo, her ne kadar pahalı olursa olsun karmaşık görüntüsü sebebiyle birçok eleştiri almıştı.

8. Pepsi logosunun 2008 versiyonu, 1.000.000 dolar.

Pepsi’nin logosu, yıllar içinde sürekli değişti. Hatta bu değişimin anlamını anlattığımız bir içeriğimiz de var. Konuyu dağıtmadan o içeriğimizi aşağı bırakıp asıl meselemize dönelim.

Pepsi’nin şişe kapağı şeklini temel alan logosu, markayla birebir bütünleşti. Basit ve net tasarıma sahip logo, 2008 senesinde 1.000.000 dolara tasarlandı ve marka da "Pepsi Globe" olarak anılmaya başlandı.

7. CitiBank logosu, 1.500.000 dolar.

19 ülkede hemen hemen 3000 şubeye sahip olan CitiBank’ın logosu, 1998 senesinde Paula Scher tarafından tasarlandı. Scher aynı zamanda Microsoft, Museum of Modern Art ve Bloomberg’in de logo beyni.

6. BBC logosunun yeniden tasarımı, 1.800.000 dolar.

Bu basit, üç siyah karenin üstünde yer alan üç beyaz harf logosu; dünyanın en köklü yayın kuruluşlarından birini temsil ediyor. 2021 yılında güncellenen logo, neredeyse hiçbir farklılık olmaması sebebiyle israfa yönelik epey tepki almıştı.

Logoda değişenler, daha küçük bir yazı tipi ve blokların arasına biraz daha boşluk eklenmesiydi. Evet, bu yeni logo 1.800.000 dolara mal olmuştu…

5. ANZ (Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu) logosu, 15.000.000 dolar.

2 farklı bankanın güçlerini birleştirmesiyle oluşan ANZ, bu markaların isimlerinin kısaltılmış hâlinden geliyor. 1950’den bu yana, şirketlerin kimliğinin bir parçası olan klasik logo; söylenene göre, temsil ettiği ülkelerden yola çıkarak nilüfer çiçeğine atıfta bulunuyor.

4. Posten Norge, 55.000.000 dolar.

Norveç Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yönetilen Norveç posta hizmeti Posten Norge’un 13.000.000 Norveç kronuna (38.853.152,00 TL) ulaşan net gelirini düşününce logoya harcadıkları miktara pek şaşırmamak gerek.

2008’de yeniden markalanmaya gidildiğinde tasarlanan logo, oldukça düz ve basit görünse de milyon dolarlar değerinde…

3. Accenture logosu, 100.000.000 dolar.

Teknoloji yönetimi ve danışmanlığı alanında uzmanlaşmış dev bir ajans olan Accenture, tüketicilere ilham verecek ve markanın gelecek odaklılığını vurgulayacak bir logo hedefliyordu.

Ortaya çıkan logonun altında ise buna bağlı olarak “Yüksek performans. Teslim edildi.” yazıyor. Logonun en üst kısmındaki “büyüktür” işareti de gözden kaçmıyor.

2. BP (British Petroleum) logosu, 210.000.000 dolar.

BP’nin yeşil ve sarı çiçek benzeri logosu, dünya çapında tanınan tasarımlardan. Bu logoyla aktarılmak istenen ise çevreye önem verdikleri. Enerji ve doğayı bu şekilde görselleştirerek aktarmaya çalışmış marka.

1. Symantec, 1.280.000.000 dolar.

Bilgisayar programı olan Symantec Endpoint Protection’ın logosu, en pahalı logolar listesinde 1. sıraya oturuyor. Orijinalliği ve güvenilirliği temsil eden logo, hangi temsilleri barındırırsa barındırsın sizce de biraz gereksiz pahalı değil mi?

Sizin için bir araya getirdiğimiz pahalı logolar burada son buluyor. “Bu meblağları ödemeye değmiş.” dediğiniz bir logo var mı? Yorumlarda belirtebilirsiniz!

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