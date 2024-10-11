Kanarya Adaları'nda bulunan ve adıyla bile gizem havası içeren "ejderha ağacı", ilk bakışta belki de bir masaldan fırlamış gibi gelebilir.

Nitekim bu ağaç için adından dolayı çeşitli rivayetler de var.

Öz suyundan büyümesine kadar pek çok farklı özelliği bulunan bu ağaca neden ejderha ağacı diyorlar? Meyvesinin ne gibi özellikleri var? Gelin beraber inceleyelim.

Ejderha ağacı, sıra dışı görünümüyle dikkat çeken bir tür.

Dracaena draco, ejderha yani ağacı, özellikle Kanarya Adaları'nın sembollerinden biri hâlinde. Hatta öyle ki Kanarya Adaları’na bağlı Tenerife ilçesinin resmî doğal bitkisi olarak kabul ediliyor.

Öncelikle rivayete daha sonrasında ise bu ağacın özelliklerine yakından bakalım.

Efsanelere göre ejderhalar öldükten sonra bu ağaçlara dönüşmüşler. Benzersiz görünümlerinin yanı sıra öz sularının kırmızımsı olması da bu sıvının “ejderha kanı” olarak inanılmasını sağlamış.

Hatta bu sıvının sihirli güçleri olduğu da söyleniyor. Ejderha ağacının öz suyu yüzyıllardır geleneksel tıpta kendine yer bulmuş. Ülserden diş tedavisine kadar pek çok sağlık sorununda kullanılan öz su, boya ve vernikleme işlemlerinde de yer almış.

Ancak tabii ki öz sularının kırmızı olmasının sebebi reçinenin birçok mono ve dimerik flavan içermesinden kaynaklanıyor.

Gelelim ağacın diğer benzersiz özelliklerine.

Ejderha ağacı, botanik dünyasında oldukça özel bir yere sahip. Yavaş büyümesi ve uzun ömrü ile bilinen bu ağacın, dallarının çatallı yapısı ve kalın gövdesiyle kendine özel bir estetiği var.

Yaşlandıkça daha ilginç ve heybetli bir hâle gelen bu ağaç, 15 metreyi aşabildiği gibi çevresi de 5 metreden geniş olabiliyor. 1,2 metre yüksekliğe ulaşması yaklaşık 10 yıl süren ağaç aynı zamanda yaprak dökmeyen de uzun ömürlü.

En büyük ve en ünlü ejderha ağacı ise 20 metre çapında ve 17 metre yüksekliğinde. Bunun yanı sıra kökleri hariç yaklaşık ağırlığı ise 150 ton.

Daha bitmedi. Bu ağacı ilginç kılan diğer özelliği ise süregeldiği yıllar.

Ağacın yaşı hakkında çok fazla tartışmalar olsa da son tahminler ortalama 800 yıldır var oldukları yönünde.

5 bin yıldan daha eski olduğunu söyleyenler bile var ama muhtemelen bu kadar ucu açık olmasının sebebi ağacın diğer ağaçlar gibi büyüme halkalarının olmaması.

Bu yüzden de yaşı sadece çiçeklenmeden önceki 15 yılda ortaya çıkan dal sıralamasıyla belirlenebiliyor.

Ne yazık ki bu efsanevi ağaçlar, insanların etkisi ve doğal koşulların oyunuyla zaman içinde tehdit altına girdi.

Günümüzde, ejderha ağacı türü korunmaya dayanıklı ve nesli tükenme riski altında olan bitkiler arasında yer alıyor. Bu durum da hem insanlarını hem de yerel halkın harekete geçmesini sağladı.

Özellikle yerel yönetimler ve çevreci gruplar, ejderha ağaçlarının korunması için çeşitli projeler yürütülüyor.

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