Elektrikli otomobil bataryalarına yönelik bir çalışma, bu bataryaların tahmin edilenden daha uzun ömürlü olduklarını ortaya koydu. Araştırmacılar, elektrikli otomobil bataryalarını yanlış test ettiklerini anlamış oldular.

ABD'de hizmet vermekte olan Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi (SLAC) merkezinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, elektrikli otomobillerin bataryalarına ilişkin yeni bir çalışma gerçekleştirdiler. Yapılan çalışma, elektrikli otomobil bataryalarının tahmin edilenden çok daha uzun ömürlü olabileceğini gözler önüne serdi.

Bilim insanlarının ortaya attıkları tez, elektrikli otomobil bataryalarının doğru bir şekilde test edilmediği yönündeydi. Bugüne dek yapılan testlerde sabit deşarj ve şarj döngüsü varsayılırken gerçek koşullarda bunun mümkün olmadığına inanan bilim insanları, yaptıkları çalışma kapsamında haklı çıktılar. Yapılan testte bir batarya üzerinde yapılan test ne kadar gerçekçi ise ömrünün de o kadar uzun olduğu tespit edildi. Hatta elektrikli otomobil bataryaları, beklenenden yüzde 40 civarında daha uzun ömürlü çıkmışlardı.

Peki nasıl bir çalışma yapıldı?

Araştırmacılar, test kapsamında 4 ayrı profil oluşturdular. Bu profiller, araçların gerçek kullanım sırasındaki döngülerini simüle edecek şekilde oluşturuldu. Mesela ani hızlanmalar, daha az kullanım, şehirler arası yolculuk, duraklamalar, dur kalk yapmak ve rejeneratif frenleme etkisi, tek tek profillere dahil edildi. Ardından da piyasadaki 92 lityum iyon batarya, yaklaşık 2 yıl boyunca test edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, sık kullanım, ani ve kısa süreli hızlanma gibi koşulların batarya ömrünü kısaltmadığı, aksine uzattığı tespit edildi. Ayrıca rejeneratif frenleme gibi sistemler de batarya ömrünü uzatmıştı. Uzmanlar, gerçek kullanım koşullarının dahil edildiği testlerin elektrikli otomobil bataryaları için daha belirleyici olduğunu ortaya çıkarmış oldular. Bakalım bu veriler, gelecekte yapılacak testleri nasıl etkileyecek...