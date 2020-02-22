Elektronik Sigara Kaynaklı Ölümcül Bir Akciğer Rahatsızlığı

Elektronik sigaraların insan hayatına verdiği zararlara ilişkin uyarılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. En son bu tarz ürünlerin akciğer rahatsızlıklarına yakalanma riskini artırdıkları açıklamasının ardından bir yeni açıklama daha geldi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Celal Karlıkaya, elektronik sigaralara bağı olarak ölümcül bir akciğer rahatsızlığının tanımlandığı bilgisini verdi.

Türkiye’de zararları yetkililer tarafından erken fark edilen ve satışları uzun bir süre önce yasaklanan elektronik sigaralarla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Karlıkaya önceki gün konuyla ilgili bir basın açıklaması düzenledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, “Tütün endüstrisi, halk sağlığı bilinci arttıkça ve tütün kullanımına yönelik tepkiler yükseldikçe, insanları tütüne bağımlı kılmak için farklı teknikler geliştiriyor. İlk zamanlarında filtre takıldı, sonra light sigaralar çıkarıldı. Elektronik sigara da bu tekniklerden biri” sözlerini kullanan Karlıkaya elektronik sigaraların piyasaya sürülüş nedeninin insanların tütün ürünlerinden vazgeçmemeleri için olduğunu vurguladı.

Elektronik sigaralar içeriğinde birçok farklı zehir barındırıyor

Elektronik sigara patentlerinin sigara şirketleri tarafından alındığının da altını çizen Prof. Dr. Karlıkaya, bu ürünlerin içeriğinde birçok farklı zehir türü barındırdığını ve insan sağlığına olan zararının ölümcül boyutta olduğunu dile getirdi.

Sözlerine “Bu ürünlere formaldehit gibi başka zehirlerin de karıştığı ve bunların hiçbir güvenlik testi olmadığı tespit edildi. Yani insanlara zararsız denilemeyeceği bilinen şeyler. Dumansız ve elektronik sigarayla ilgili yakın bir zamanda Amerika'da bir salgın oldu ve 30-40 genç çocuk öldü. Binlerce kişi hastalandı. Elektronik ve dumansız sigaraya bağlı öldürücü bir akciğer hastalığı tanımlandı” şeklinde devam eden Prof. Dr. Karlıkaya, elektronik sigaraların içine katılan farklı tat ve kokulardaki aromaların tümünün zehir barındırdığını iletti.

Daha önce yaptığı açıklamalarda sigara endüstrisinin etik ve insani boyutları düşünmeden hareket eden bir yapı olduğu eleştirilerinde bulunan Karlıkaya çocukluktan başlayarak her yaşta insana sigara satmayı hedefleyen ve arzulayan bu endüstri yüzünden her yıl dünya çapında 8 milyon insanın hayatını kaybettiğini söylemişti.