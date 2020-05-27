Elon Musk: Herhangi Bir Şey Yanlış Giderse Sorumlusu Benim

SpaceX, NASA’dan mürettebatlı ilk uçuşunun onayını almıştı ve Elon Musk, bu uçuşla ilgili konuştu. Şirket CEO’su, uçuşun başarısız olması durumunda hatanın kendisinde olacağını dile getirdi.

Sizlere daha önce aktardığımız haberimizde NASA’nın SpaceX’in ilk mürettebatlı uçuşuna onay verdiğinden bahsetmiştik. Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX’in tarihinde bir ilk olacak olan bu uçuş, bugün gerçekleştiriliyor.

Aykırı söylemleri sebebiyle gündemden pek düşmeyen ve dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi olan Elon Musk, bugün gerçekleştirilecek olan mürettebatlı ilk uçuşla ilgili CBS’ye açıklamalar yaptı. Musk, yanlış gidebilecek herhangi bir şeyde sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.

'Bir şeyler yanlış giderse hata benimdir'

Elon Musk, dün ABD basınına bugünkü uçuşla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu şeyin baş mühendisi benim. Yani şunu söylemek isterim ki her şey yolunda giderse bu, SpaceX ve NASA ekibinin başarısıdır. Herhangi bir şey yanlış giderse bu benim hatamdır. Yanlış gidecek binlerce şey varken doğru gidecek sadece tek bir şey var” dedi.

Ekibine de güvendiğini ifade eden Musk, fırlatmayla ilgili kafasında herhangi bir soru işareti bulunup bulunmadığı yönündeki soruya da “Tek bir şey bile yok” yanıtını verdi. Musk, aslında bunu bir savunma mekanizması olarak kullanıyor ve “Mental olarak bunu engellemem gerekiyor aksi taktirde başa çıkmak imkânsız olurdu” diyor.

Bu fırlatmanın, kendisinin hayali olduğunu söyleyen Musk “Bu, bir rüyanın doruk noktası. Bu, gerçekleşen bir rüya. Gerçek değilmiş gibi geliyor. SpaceX’i kurduğumda bunu soracak olsaydınız sadece %1 şans verirdim” dedi. Bugün gerçekleşecek olan fırlatmayı SpaceX’in YouTube kanalından izleyebilirsiniz.