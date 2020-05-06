Dünyaca ünlü elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, şirketin araçlarına gelecekte video konferans özelliği sunacağını açıkladı. Söz konusu özellik yakın zamanda sunulabilir zira çoğu Tesla otomobil video konferans için yeterli donanıma zaten sahip.

Küresel olarak insanlığı etkisi altına alan koronavirüs salgını birçok şeyin eskisinden çok daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmasını sağladı. Virüs salgınının birçok şirketi ve kurumu muhtaç bıraktığı şeylerden biri de video konferans uygulamaları oldu.

İnsanların yaygın bir şekilde video konferans uygulamalarını kullanmaya başlaması teknoloji şirketlerinin de bu alana daha fazla önem vermesine neden oldu. Video konferans uygulamalarında alanında duyuru da Tesla’dan geldi.

Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter adresinden yaptığı yeni açıklama ile gelecekte Tesla araçların “kesinlikle” alacağı özelliklerden birinin video konferans özelliği olduğunu söyledi. Musk’ın açıklamasının ardından en azından Model 3 kullanıcılarının kısa süre içinde video konferans özelliğine sahip olması bekleniyor. Çünkü Model 3’lerin sürücüye bakan bir kamerası zaten var.

Tesla Model 3, potansiyel bir kullanım için dikiz aynasının üzerinde bulunan bir kamera ile geldi. Ancak Tesla henüz bu kamerayı kullanan bir özellik sunmadı. Model 3’lerde bulunan bu kamera şimdi video konferans uygulaması için kullanılabilir. Model 3’lerin dikiz aynasında bulunan kameranın yanı sıra aracın bilgi ve eğlence ekranı da video konferans görüşmeler için kullanılabilir.

Tesla Model 3'ün dikiz aynasında bir kamera bulunuyor

Geçtiğimiz dönemde Tesla, kamera ile ilgil bir patent başvurusunda bulunmuştu. “Yolcuların Mekansal Konumlarına Dayalı Bir Araç İçin Kişiselleştirme Sistemi ve Metodu” şeklinde isimlendirilen patent aslında kameranın sürücüyü tanıması ve aracın sürücünün kişiselleştirilmiş ayarlarını sağlaması olarak özetlenebilir.

Tesla’nın patent başvurusu ve Elon Musk’ın Twitter’dan yaptığı açıklama, Model 3’ün dikiz aynasında bulunan kameranın kısa bir süre içinde video konferans amacıyla kullanılabileceğini gösteriyor. Tesla, virüs salgınını düşünerek video konferans özelliğini daha da hızlı bir şekilde kullanıcılara sunabilir.