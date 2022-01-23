Son dönemlerde izleyicilerden tam not alan Hint sineması, oldukça hızlı gelişim gösteriyor. Bu süreçte önemli basamaklardan olan en iyi Hint filmlerini sizler için derledik. Netflix üzerinde yayınlanan en iyi 11 Bollywood filmi sizi bekliyor!

Sinema dünyasında Bollywood filmlerinin yeri çok ayrıdır. Özellikle son yıllarda ülkemizde yoğun bir Hint sinema sevdası var. Hem samimiyet hem de kalite konusunda izleyiciye dokunan filmler herkesi etkiliyor. Gerek oyunculukları, gerek kültürel olarak bize olan yakınlıkları ile pek çok kişiyi etkileyen Hint sineması, kendine has bir tarzla büyümeye devam ediyor.

Oldukça ilgi çeken Hint filmleri dünyanın her yerinde kitle edinmiş durumda. Bu yüzden de Hollywood ile yarışıyor. Gerek sektörün büyüklüğü, gerek her sene çıkan binlerce film bu sektörün ne denli büyük olduğunu gösteriyor. Bu yazımızda da Bollywood’dan çıkmış en iyi 11 Hint filmini listeliyoruz. Hazırsanız başlayalım.

En iyi Hint filmleri:

Vada Chennai (2018)

3 Aptal – 3 Idiots (2009)

Yerdeki Yıldızlar – Taare Zameen Par (2007)

Dangal (2016)

Onu Sarıya Boya – Rang De Basanti (2006)

Kraliçe – Queen (2013)

Masaan (2015)

Black (2005)

Chak De! India (2007)

Swades: We, the People (2004)

Paan Singh Tomar (2012)

İstemeden başlayan bir yolculuk: Vada Chennai

Vizyon tarihi: 2018

IMDb puanı: 8.5

Rotten Tomatoes puanı: %90

Genç Anbu, saf ve iyilik doludur. Onu kötü yapan mahallesi, sokağı, arkadaşları, kısacası Chennai'nin ona verdiği her türden şeydir. Hep bunların dışında kalmak ister ama kalmaz, kalamaz. İstemeden başladığı yolculuğunda, sürekli yükselmeye devam eder. Biz de her basamağını takip ederiz.

Eğitim sistemine eleştirel bir bakış: 3 Aptal – 3 Idiots

Vizyon tarihi: 2009

IMDb puanı: 8.4

Rotten Tomatoes puanı: %93

Film özet olarak Hindistan’ın en iyi mühendislik okulunda okuyan öğrencilerin hayatını anlatıyor. Eğitim sistemine karşı bir eleştiri mahiyetinde olsa da kendi içinde de geniş maceralara yer veriyor.

Oldukça duygusal bir Aamir Khan filmi: Yerdeki Yıldızlar – Taare Zameen Par

Vizyon tarihi: 2007

IMDb puanı: 8.4

Rotten Tomatoes puanı: %96

Hindistan yapımı sevilen film Yerdeki Yıldızlar'da algı problemi yaşayan 8 yaşında bir çocuk olan Ishaan bu problemi yüzünden sayı ve harfleri tam olarak algılayamamaktadır. Bu konuya dair yapılan çalışmaların önemini, öğretmeninin tercihlerini ve her şeye rağmen savaşmanın ne demek olduğunu görürüz.

Güreşçi bir baba ve kızının hikayesi: Dangal

Vizyon tarihi: 2016

IMDb puanı: 8.4

Rotten Tomatoes puanı: %94

2016 Hindistan yapımı biyografik spor-dram filmidir. Film, güreşçi bir baba ile güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu edinir. Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde tanınmış oyuncu ve yönetmen Aamir Khan, Mahavir Singh adlı güreşçiyi canlandırmıştır.

Bir Hindistan portresi niteliğinde: Onu Sarıya Boya – Rang De Basanti

Vizyon tarihi: 2006

IMDb puanı: 8.1

Rotten Tomatoes puanı: %94

Sue, İngiliz bir araştırmacıdır ve Hint kültürüne ilgi göstermektedir. Dedesinin yazdığı günlüklerden yola çıkarak Hindistan'a gidip, onların bağımsızlık mücadelesiyle ilgili bir belgesel çekmek ister. Hikayemiz de buradan başlamaktadır.

Terk edilmiş bir kadının öyküsü: Kraliçe – Queen

Vizyon tarihi: 2013

IMDb puanı: 8.2

Rotten Tomatoes puanı: %85

Nişanlısı tarafından terk edilen izole yetişmiş bir genç kadın, Avrupa'daki balayına tek başına gitmeye karar verir ve kendini keşfedeceği heyecanlı bir yolculuğa çıkar. Filmin hikayesi bu maceralara merhaba diyerek başlıyor. Devamında da yeni sorgular ve cevaplar görüyoruz.

Hint-Fransız ortak yapımı bir dram: Masaan

Vizyon tarihi: 2015

IMDb puanı: 8.2

Rotten Tomatoes puanı: %88

Dört kişinin yolları Ganj nehrinde kesişir. Bunlardan bir kast sisteminin alt tabakasından olan umutsuz bir aşık vardır. Bazı olaylardan dolayı kendini sorumlu hisseder ve bu konunun üzerine gitmeye karar verir. Aile hasreti çeken bir çocuk ile kentin ahlak değerlerinden kaçamayan bir insanın hikayesine tanık oluruz.

Görme ve işitme engelli bir kızın öğretmeniyle hayata tutunması: Black

Vizyon tarihi: 2005

IMDb puanı: 8.2

Rotten Tomatoes puanı: %90

Görme ve işitme engelli bir kızın bir öğretmen sayesinde hayata nasıl tutunduğunu anlatan bu film, gerek kurgusu gerek ise oyunculuklarıyla oldukça ilgi çeken bir yapıda karşımıza çıkıyor. Sahneleri, tarzı ve ilerleyişi hepimiz için etkili ve estetik bir şekilde sunuluyor.

Spor, aksiyon ve macera: Chak De! India

Vizyon tarihi: 2007

IMDb puanı: 8.2

Rotten Tomatoes puanı: %92

Ülkesini çok seven bir hokey oyuncusu, takımı ile birlikte çıktığı finalde penaltı kaçırınca şike yaptığı söylenir ve takımdan atılır. Daha sonra ülkesinde sürekli dışlanacaktır. Aradan yıllar geçtikten sonra kız hokey milli takımının başına geçer ve başarı yakalamaya çalışır. Filmin başrolünü Shah Rukh Khan üstlenmektedir. İzleyiciye oldukça keyifli anlar yaşatan bu film hem aksiyon hem de macerası ile bizlere büyük anlar yaşatmaktadır.

Amerika'dan Hindistan'a yolculuk: Swades: We, the People

Vizyon tarihi: 2004

IMDb puanı: 8.2

Rotten Tomatoes puanı: %91

Biraz bilim kurgu tarzında olsa da hikayenin akışı dramatik tonlarda ilerliyor. NASA’da proje yöneticisi olarak çalışan Hintli bilim adamı Mohan Bhargava, uzun süredir dadısı ile görüşmediğini fark edince, onu bulmak için işinden izin alır ve Amerika’dan Hindistan’a gider. Ardından gelişen yeni olaylar da herkesi şaşırtmaya yetiyor.

Gerçek bir hayat hikayesine dayanan: Paan Singh Tomar

Vizyon tarihi: 2012

IMDb puanı: 8.2

Rotten Tomatoes puanı: %89

Film, ünlü bir atlet olan Paan Singh Tomar’ın hayat hikayesini konu almaktadır. Fakir bir çiftçiyken askere gitmiş olan Paan Singh Tomar çok hızlı bir koşucudur. Tabi hikayenin ilerleyen aşamalarında biraz daha macera ruhu ile ilerleyecek ve herkes için de değişmez bir dokunuş sağlayacaktır.

Hint filmlerinin gelişiminde önemli basamaklara sahip olan bu filmleri sizler için listeledik. Aklınıza gelen daha alternatif filmler var ise yorum bölümünden önerilerinizi belirtebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz.