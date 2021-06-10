Süper kahraman filmleri, film sektöründe iyisiyle kötüsüyle her zaman var olmayı başardı. 1900’lü yıllardan günümüze uzanan bu uzun yolda iyisiyle kötüsüyle bir çok süper kahraman filmi gördük ve izledik. Peki izlediğiniz filmlerdeki karakterlere hiç dikkat ettiniz mi ?

Tabii ki izlediğimiz filmleri kadın veya erkek başrolüne göre ayrım yapmıyoruz fakat son birkaç senedir kadın süper kahraman filmleri artmaya başladı. Bundan dolayı bizde sizler için başrolde kadınların olduğu süper kahraman bulunan filmlerini derledik..

Listemizde Marvel ve DC Comics haricinde kadınların başrolde olduğu, aksiyon ve macera filmlerine de yer vermeye çalıştık. Umarız filmler hoşunuza gider. Hazırsanız, başlayalım.

Kadınların başrolde oldukları süper kahraman filmleri:

Supergirl

Catwoman

Elektra

Harley Quinn: Birds of Prey

Wonder Woman

Captain Marvel

Colossal

X-Man: Dark Phoenix

Black Widow

Superman'in kuzenini izlediğimiz Supergirl (1984):

Vizyon Tarihi: 19 Temmuz 1984

19 Temmuz 1984 IMDb Puanı: 4.4/10

4.4/10 Rotten Tomatoes Puanı: %9

DC Comics'in en popüler süper kahramanı Superman'i görmekten sıkıldıysanız, 1984 yılında vizyona giren bu filmde kendisinin kuzenini izleyebilirsiniz. Başlığı "Hani Superman son Kriptonluydu?" dediğinizi duyar gibiyiz, ancak çizgi roman dünyası tüm ihtimallere kapı açıyor. Bu arada Supergirl filminin 2010'lu yıllarda aynı isimle çekilmiş bir dizi uyarlaması da var. Her ikisi de bir klasik sayılır.

Batman'in en samimi dostu Catwoman:

Vizyon Tarihi: 23 Temmuz 2004

23 Temmuz 2004 IMDb Puanı: 3.4/10

3.4/10 Rotten Tomatoes Puanı: %11

Patience Philips çok utangaç ve kırılgan bir kadındır. Çalıştığı Hedare Beauty isimli firma yeni ürünlerini lanse etmeye hazırlanırken, utangaç kadın şirkette dönen kirli oyunlardan istemeden haberdar olur ve bu durum tüm hayatını değiştirir.

Marvel'in son yıllarda adını duyamadığımız karakteri Elektra:

Vizyon Tarihi: 14 Ocak 2005

14 Ocak 2005 IMDb Puanı: 4.7/10

4.7/10 Rotten Tomatoes Puanı: %11

Daredevil’da başına gelen talihsiz olaydan sonra Hand organizasyona tarafından tekrar geri getirilen Elektra, sürekli nükseden geçmiş hatıraları yüzünden acı çekmekte ve huzur bulamamaktadır. Kendisine verilen görevde hem kendi benliğini bulacak hemde savaşına devam edecektir.

Çerezlik bir macera: Harley Quinn: Birds of Prey

Vizyon Tarihi: 7 Şubat 2020

7 Şubat 2020 IMDb Puanı: 6.1/10

6.1/10 Rotten Tomatoes Puanı: %79

Harley Quinn, Black Canary ve Huntress Gotham şehrinin yer altı suç baronlarından biri olan Black Mask’e ait bir elması çalan Cassandra Cain’i korumak için bir araya gelir ve Black Mask’e karşı olan bir savaş başlar.

Modern zamanların ilk kadın süper kahraman filmi: Wonder Woman (2017)

Vizyon Tarihi: 2 Haziran 2017

2 Haziran 2017 IMDb Puanı: 7.4/10

7.4/10 Rotten Tomatoes Puanı: %93

Sadece savaşçı amazon kadınların yaşadığı Themyscira adasında büyüyen ve buranın dışına hiç çıkmamış olan Diana, müthiş savaş yeteneklerine sahip bir yarı tanrıdır. Bir gün adaya bir savaş uçağı düşer ve pilotu Diana kurtarır. Pilot Dünyanın büyük bir savaş halinde olduğunu anlatır ve Diana kendi güçleri ile dünyadaki savaşı bitirmeye karar verir.

MCU'nun ilk solo kadın süper kahraman filmi Captain Marvel

Vizyon Tarihi: 8 Mart 2019

8 Mart 2019 IMDb Puanı: 6.9/10

6.9/10 Rotten Tomatoes Puanı: %79

Eski Savaş uçağı Pilotu Carol Danvers bir kaza sırasında edindiği süper güçler sonrasında Captain Marvel kimliğini edinir ve Starforce’a katılır. Buradaki amacı ise dünyayı işgal etmek isteyen 2 uzaylı ırkına karşı dünyayı savunmaktır.

Sıkıldım Marvel'den DC'den diyenlere bambaşka bir film: Colossal

Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017

21 Nisan 2017 IMDb Puanı: 6.2/10

6.2/10 Rotten Tomatoes Puanı: %81

Gloria, sakin hayatı bir süre önce tepetaklak olmuş bir kadındır. İşini kaybetmiş ve sevgilisi ile kavga etmiştir. Bu olayların üzerine New York’u geride bırakıp yaşadığı kente döner. Döndüğü esnalarda ise Seul Güney Kore’ye bir canavar saldırır. Bu olaylardan kısa bir süre sonra ise Gloria canavar ile kendi arasında bir bağ olduğunu fark eder. Gloria kendisi gibi önemsiz birinin nasıl dünyanın kaderini üzerinde büyük bir etki bırakacağını keşfetmek üzeredir.

Bildiğimiz X-Men filmlerinin sonu: X-Men: Dark Phoenix

Vizyon Tarihi: 7 Haziran 2019

7 Haziran 2019 IMDb Puanı: 5.7/10

5.7/10 Rotten Tomatoes Puanı: %22

X-Men ekibinin karşısına çok zorlu bir düşman vardır. Uzaydaki bir kurtarma görevi sırasında Jean Gray gizemli kozmik bir güç tarafından saldırıya uğrar. Geri döndüğünde Jean eskisine kıyasla daha güçlü olduğunu fark eder. Fakat onu güçlendiren bu güç aynı zamanda daha da dengesiz ve tehlikeli bir hale getirmiştir.

Marvel'in yıllarca beklenen sürprizi: Black Widow

Vizyon Tarihi: 9 Temmuz 2021

9 Temmuz 2021 IMDb Puanı: -

Rotten Tomatoes Puanı: -

Önümüzdeki ay çıkacak olan Black Widow, Captain America: Civil War ile Avengers: Infinity War arasındaki zaman dilimine odaklanacak. Film, Black Widow yani Natasha Romanoff'un geçmişiyle yüzleşmek için evine dönmek zorunda kalışını konu alıyor.