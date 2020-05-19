Eğer kütüphanenizdeki bütün oyunları bitirdiyseniz ve yeni bir oyun arıyorsanız, Webtekno olarak yardımınıza koşuyoruz. İşte karşınızda 2020’nin en iyi PC oyunları.

Bilgisayarlar hala bizim için en önemli eğlence ve oyun araçlarından. PC dünyasına çıkan oyunlar, her yıl üst çıtayı belirliyor. Oyun sektöründe bulut sistemleri tartışılsa da PC oyunculuğu, daha uzun yıllar hayatımızda olacak. Peki yılın öne çıkan en iyi oyunlar hangileri?

Eğer kendinize ‘Ne oynasam?’ diye soruyorsanız ve net bir cevap bulamıyorsanız, sizi şöyle alalım. 2020 yılının en iyi PC oyunlarını derledik. Listemizde bu yılın en popüler çevrimiçi rekabetçi oyunlarından en iyi hikâyeli oyunlara kadar birçok oyun mevcut.

En iyi PC oyunları - 2020:

Online oyunlar: League of Legends Fortnite Rainbow Six Siege PUBG Apex Legends Call of Duty: Warzone Valorant Counter-Strike: Global Offensive Legends of Runeterra

Hikâyeli oyunlar: Metro Exodus Resident Evil 2 Remake Wolfenstein: Youngblood Doom Eternal Call of Duty: Modern Warfare Half-Life Alyx Resident Evil 3 Remake

RPG oyunları: Final Fantasy XIV: Shadowbringers Town of Salem Sekiro: Shadows Die Twice GTA 5 Roleplay Sunucuları Assassin’s Creed: Odyssey

Spor oyunları: FIFA 20 PES 2020 NBA 2K20 Football Manager 2020 WWE 2K20



En iyi online oyunlar:

League of Legends (Taktik Savaşları):

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: Riot Games

Yayıncı: Riot Games

Metascore: 78

League of Legends oynanış videosu:

League of Legends'in 2019 yılının yaz aylarında oyuna eklediği Taktik Savaşları, 7 rakibe karşı mücadele ettiğiniz ve her tur sizin adınıza savaşacak güçlü bir takım oluşturmaya çalıştığınız, sıra tabanlı bir strateji oyunudur. Maçın başlangıcında ortada bulunan 9 şampiyondan birini sandalye kapmaca mantığında seçip, aşağıdan gelen rastgele şampiyonlarla güçlü bir kompozisyon kurup kazanmaya çalışıyorsunuz. Oyun şu anda Android ve iOS platformlarında da mevcut durumda.

Fortnite:

Çıkış yılı: 2017

Geliştirici: Epic Games

Yayıncı: Epic Games

Metascore: 81

Fortnite oynanış videosu:

Battle Royale türünün artık kalıplaşmış oyunlarından biri olan Fortnite, büyük bir haritada toplam 100 kişiyle karşı karşıya geldiğiniz bir oyun. Oyunun başında kendinize uygun gördüğünüz bir bölgeye atlayıp silah ve materyal topluyorsunuz. Topladığınız materyaller ile hızlıca yapılar inşa edip rakiplerinizi alt etmeye çalışıyorsunuz.

Rainbow Six Siege

Çıkış yılı: 2015

Geliştirici: Ubisoft

Yayıncı: Ubisoft

Metascore: 79

Rainbow Six Siege oynanış videosu:

Rainbow Six Sİege, 5'e 5 takımlarla belirli kompakt haritalarda taktiksel olarak savaştığınız bir FPS oyunudur. Oyunda bulunan farklı operatörleri seçip rakiplerinize tuzaklar kurabilir veya onları açığa çıkartabilirsiniz. Oyunun en ilgi çekici yanı ise 'yıkılabilir çevre' özelliğinin bulunması.

PlayerUnknown’s Battlegrounds:

Çıkış yılı: 2017

Geliştirici: PUBG Corporation

Yayıncı: Bluehole

Metascore: 86

PUBG oynanış videosu:

Battle Royale türünü resmen oyun dünyasına kabul ettirmiş olan PUBG'de, 8x8 veya 4x4'lük haritalarda 100 kişi ile karşı karşıya gelip son hayatta kalan olmaya çalışıyorsunuz. Haritada istediğiniz yere atlayıp silah ve can yenileme eşyaları topluyorsunuz, ardından düşmanlarınızı öldürmeye çalışıyorsunuz.

Apex Legends:

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: Respawn Entertainment

Yayıncı: EA (Origin)

Metascore: 88

Apex Legends oynanış videosu:

Şu an Fortnite ya da PUBG kadar revaçta olmasa da Apex Legends, ilk çıktığı dönem hem YouTube hem de Twitch gibi platformları kasıp kavurmuştu. Apex Legends'ın oynanışı da Battle Royale türüne ait olduğu için Fortnite ve PUBG ile hemen hemen aynı diyebiliriz.

Call of Duty: Warzone

Çıkış yılı: 2020

Geliştirici: Infinity Ward

Yayıncı: Activision

Metascore: 79

Call of Duty: Warzone oynanış videosu:

Yeni çıkan Call of Duty: Modern Warfare’in ücretsiz olarak oyuna sahip olmayan oyunculara da sunulan battle royale modu Call of Duty: Warzone, kargaşa ve kaosun hiç bitmediği 150 kişilik bir oyun modu. Genel battle royale mantığı olan oyunda asıl amacınız, ister ekibiniz ile ister tek başınıza herkesi öldürüp son hayatta kalan olmak.

Legends of Runeterra

Çıkış yılı: 2020

Geliştirici: Riot Games

Yayıncı: Riot Games

Metascore: 88

Legends of Runeterra oynanış videosu:

Dinamik ve diğer kart oyunlarından farklı bir oynanışa sahip olan Legends of Runeterra, Riot Games’in takvimindeki ilk oyunlardan biriydi. League of Legends’in hikâyesel evreni olan Runeterra’dan tanıdık karakterleri bir araya getirip bir deste oluşturarak maksimum 20 dakika süren karşılaşmalarda kart hamlelerinizle rakibinizi yenmeye çalıştığınız oyun oynaması ücretsiz olarak yayınlandı.

Valorant

Çıkış yılı: 2020 Yaz (Şu an kapalı Beta sürecinde)

Geliştirici: Riot Games

Yayıncı: Riot Games

Metascore: -

Valorant oynanış videosu:

Riot Games’in takvimindeki bir başka oyun olan Valorant, 5v5 çevrimiçi rekabetçi bir taktiksel FPS oyunu. Oyunda aynı Overwatch veya Team Fortress 2’deki gibi belirli karakter özellikleri mevcut. Nişan alma ve ateş etme sistemi de Counter-Strike: Global Offensive’e benziyor. Şu ana kadar FPS dünyasında adından söz ettirmiş olan tüm oyunlardan bir parça bulunduran Valorant, bu mecraya kendi adını da yazdırmaya oldukça kararlı.

Counter-Strike: Global Offensive

Çıkış yılı: 2012

Geliştirici: Valve Software

Yayıncı: Steam

Metascore: 83

Counter-Strike: Global Offensive oynanış videosu:

Rekabetçi 5v5 taktiksel FPS türünün atalarından olan Counter-Strike serisinin son oyunu Global Offensive’den fazla bahsetmeye gerek yok. Yeni operasyon ve oyun modları ile son dönemde diğer çevrimiçi oyunlar arasında popülariteye ulaşmayı başaran CS:GO, tamamen ücretsiz olduktan sonra iyice büyük bir patlama yaşadı diyebiliriz.

En iyi hikâyeli oyunlar

Metro Exodus:

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: 4A Games

Yayıncı: Deep Silver

Metascore: 82

Metro Exodus oynanış videosu:

Metro Exodus, Dmitry Glukhovsky'nin aynı isimli romanlarından esinlenen Metro oyun serisinin üçüncü oyunudur. Oyun, Metro 2033 ve Metro: Last Light oyunlarında yaşanan olayları anlatıyor. Ancak yazar Glukhovsky'nin dediğine göre Exodus, serinin 3. kitabı olan Metro 2035 ile pek alakası olmadığını da belirtmişti.

Resident Evil 2 Remake:

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: Capcom

Yayıncı: Capcom

Metascore: 89

Resident Evil 2 Remake oynanış videosu:

90'lı yılların efsane oyun serisi Resident Evil'in 2. oyunu, belki de oyuncular tarafından en çok hatırlanan oyunlardan biridir. Bunu fırsat bilen geliştirici Capcom, oyunu günümüz teknolojileriyle tamamiyle baştan yaratarak oyunculara sundu.

Wolfenstein: Youngblood:

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: MachineGames

Yayıncı: Bethesda

Metascore: 71

Wolfenstein: Youngblood oynanış videosu:

Wolfenstein: Youngblood, Wolfenstein II'deki olayların devamını anlatıyor. Oyun ayrıca ilk defa bir Wolfenstein oyununda co-op (eşli oyun) deneyimi sunuyor. Eğer bir Wolfenstein hayranıysanız oyunu beğeneceğinizi söyleyebiliriz.

Doom Eternal

Çıkış yılı: 2020

Geliştirici: Bethesda Softworks

Yayıncı: id Software

Metascore: 88

Doom Eternal oynanış videosu:

Doom Eternal, 2016 yılında çıkan Doom Remake’in ikinci oyunu. Güç ve hızın maksimum kombosu olan Doom Eternal tamamen katliam yapmaktan ve cehennemi al aşağı etmekten ibaret bir oyun. Eğer stres atmak ve kan dökmek istiyorsanız kesinlikle Doom Eternal’ın vuruş hissi harika silahları ve zorlayıcı yaratıkları sizi tatmin edecektir.

Call of Duty: Modern Warfare

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: Infinity Ward

Yayıncı: Activision

Metascore: 80

Call of Duty: Modern Warfare oynanış videosu:

Yılların efsanesi Call of Duty serisinin Modern Warfare üçlemesi, tüm oyuncuların en az bir kere oynadığı bir üçlemedir. Son oyunu 2013’te çıkan seri, 2019 yılında yeniden başlatıldı ve tamamen yeni bir hikaye ancak aynı karakterlerle tekrar piyasaya sürüldü. Captain Price’ı tekrar görmek de oyuncuları bir hayli mutlu etti.

Half-Life: Alyx

Çıkış yılı: 2020

Geliştirici: Valve Software

Yayıncı: Steam

Metascore: 93

Half-Life: Alyx oynanış videosu:

Her ne kadar bir Half-Life 3 olmasa da Valve, bir şekilde Half-Life serisinin devamını sonunda getirdi. Son teknoloji olan sanal gerçekliğe uyarlanmış olan serinin son oyunu Half-Life: Alyx, insanlığın kurtuluşunun son şansı olan Alyx Vance’i, Dr. Eli Vance’in kızını oynuyorsunuz. Half-Life 2 ve ek paketlerinde yan karakter olarak gördüğümüz Alyx ile Black Mesa’ya karşı geliyorsunuz.

Resident Evil 3 Remake

Çıkış yılı: 2020

Geliştirici: M-Two

Yayıncı: Capcom

Metascore: 77

Resident Evil 3 Remake oynanış videosu:

Klasik Resident Evil serisinin 3. oyununun Remake sürümü, geçtiğimiz yıllarda çıkan Resident Evil 2 Remake ile aynı oyun motoru, yani RE Engine ile yapıldı. Oyun, Resident Evil 2 Remake üzerine fazla bir şey katamadığı için birçok oyuncu tarafından eleştirildi ancak Nemesis’i yeniden görmek her halükârda oyuncuları mutlu etti.

En iyi RPG oyunları

Final Fantasy XIV: Shadowbringers:

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: Square Enix

Yayıncı: Square Enix

Metascore: 91

Final Fantasy XIV: Shadowbringers oynanış videosu:

Final Fantasy XIV Online’a gelen yeni devasa ek paketi Shadowbringers ile birlikte yeni nefes kesici mekanlar keşfedebiliyorsunu, yeni egzotik ırklar ile oynayın, yeni işler edinin ve yeni Trust sistemi ile birlikte Warrior of Darkness’a karşı oyuncular ile birlikte savaşın.

Town of Salem:

Çıkış yılı: 2014

Geliştirici: BlankMediaGames

Yayıncı: BlankMediaGames

Metascore: (Henüz skoru yok)

Town of Salem oynanış videosu:

RPG (RolePlay Game) oyunlara giriş yapmak isteyenlerin ilk duraklarından biri olan Town of Salem, biraz karışık bir oyun. Ancak karışık olduğu kadar oynaması da çok zevkli. Kısa bir süre sonra da bu oyunun nasıl oynandığı ile ilgili detaylı bir rehberi de karşınıza sunacağız.

Sekiro: Shadows Die Twice:

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: From Software

Yayıncı: Activision

Metascore: 88

Sekiro: Shadows Die Twice oynanış videosu:

Sekiro: Shadows Die Twice, çıkışının ardından oyun dünyasında en çok konuşulan oyunlardan biri oldu. Başarılı dövüş mekanikleri ve renkli dünyasıyla büyük bir kesimin kalbini çalan oyun, Steam’de en çok satanlar listesine direkt tepeden giriş yapmıştı.

GTA V (Role Play Sunucuları)

Çıkış yılı: 2015

Geliştirici: Rockstar North

Yayıncı: Rockstar Games

Metascore: 96

GTA V Roleplay Sunucuları oynanış videosu:

Eğer normal GTA V çevrimiçi sunucularından sıkıldıysanız ve rol yapmak için WoW gibi oyunlar oynamak istemiyorsanız, son dönemin en popüler oyunlarından olan GTA V RolePlay sunucularını deneyebilirsiniz. Rol yapma sunucularında kendinize bir meslek edinebilir, banka soyabilir ve gerçek hayatta yapabileceğiniz birçok şeyi yapabilirsiniz.

Assassin’s Creed: Odyssey

Çıkış yılı: 2018

Geliştirici: Ubisoft

Yayıncı: Ubisoft

Metascore: 86

Assassin’s Creed: Odyssey oynanış videosu:

Destansı bir Sparta kahramanı ile kendi öykünüzü yazdığınız Assassin’s Creed Odyssey, şu anda serinin son oyunu konumunda. Her ne kadar Suikastçıların hikayesinden iyice uzaklaşılmış olsa da AC: Odyssey, RPG kategorisinde oldukça beğenilen bir oyun olmayı başardı. Oyunda isterseniz kadın, isterseniz erkek karakteri seçerek hikayenin gidişatını verdiğiniz kararlarla belirleyebiliyorsunuz.

En iyi spor oyunları:

FIFA 20:

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: EA Sports

Yayıncı: EA (Origin)

Metascore: 79

FIFA 20 oynanış videosu:

Yılların en popüler spor oyunu serisinden biri olan FIFA, piyasada bulunan son oyunu FIFA 20 ile birlikte oldukça karışık geri dönüşler aldı. Oyunun kariyer modu ve Ultimate Team modu fazlasıyla eleştirildi.

PES 2020:

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: Konami

Yayıncı: Konami

Metascore: 82

PES 2020 oynanış videosu:

PES serisinin şu an için piyasadaki son oyunu olan PES 20, bir önceki oyuna nazaran daha gerçekçi grafikleri ve eSpor arenasına uygun oynanış mekanikleri ile oyunculara gerçek bir futbol deneyimi sunuyor.

NBA 2K20:

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: Visual Concepts

Yayıncı: 2K Games

Metascore: 78

NBA 2K20 oynanış videosu:

Her sene basketbol severlerin merakla beklediği NBA 2K20, gerek grafikleri gerek oynanışı ile gerçek bir basketbol deneyimi sunuyor. NBA basketbol oyuncularının da severek oynadığı NBA 2K oyunları, basketbol atmsoferinin en iyi yansıtan oyun olarak yıllardır zirvede yerinde yalnız.

Football Manager 2020:

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: Sports Interactive

Yayıncı: Sega

Metascore: 84

Football Manager 2020 oynanış videosu:

Eğer "ben futbolu direkt olarak oynamayıp oynatmak istiyorum" diyorsanız, ilk durağınız Football Manager serisi olmalı. Yıllar boyu gerçek futbol camiasında bulunan teknik direktörlerin de oynadığı Football Manager'da takımınızı kurup, taktiğinizi belirleyip oyuncularınızla ilgilenerek takımınızı şampiyon yapmaya çalışıyorsunuz.

WWE 2K20

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: Visual Concepts

Yayıncı: 2K Games

Metascore: 43

WWE 2K20 oynanış videosu:

WWE 2K20'de WWE ve NXT'nin en popüler Superstar ve Legend'larından oluşan çok geniş bir kadro bulunacak. Gerçekçi oynanış, maç türü, grafikler ve çok daha fazlasını tecrübe edinebileceğiniz WWE 2K20, sizlere ringin zorlu havasını yaşatıyor.