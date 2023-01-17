Apple, uzun süredir beklenen yeni MacBook Pro'ları bugün resmen tanıttı. Cihazların Türkiye fiyatlarının ise 170 bin TL'yi aşan seviyelere ulaşabildiği görüldü.

Apple, bugün 2023 yılının ilk ürünlerini resmen tanıttı. Bu ürünler; M2 Pro ve M2 Max işlemcileri, Mac Mini ve MacBook Pro modellerinden oluşuyordu. Tabii ki en çok dikkat çeken ürün de uzun süredir beklenen MacBook Pro’lardı.

Yeni MacBook Pro’lar, 14 ve 16 inç seçenekleriyle çıkış yaptı. Adeta performans canavarı olan M2 Pro ve M2 Max ile donatılan cihazlar, 96 GB’a çıkan RAM, tüm gün süren pil ömrü, Liquid Retina XDR ekran, 8K HDMI gibi sayısız iyi özelliğe sahip. Ayrıca M2 Pro’nun M1 Pro’dan %20, M2 Max’in de M1 Max’ten aynı şekilde %20 daha hızlı performans sunduğunu da ekleyelim.

Yeni MacBook Pro’lar, cep yakan fiyatlarla satışa çıktı

Bu cihazlar özellikleri nedeniyle her ne kadar heyecan verici olsa da tahmin edebileceğiniz gibi ülkemizde korkunç derecede yüksek fiyatlardan satışa çıktı. 14 inçlik M2 Pro’lu model 49.999 TL’den, M2 Max’li ise 77.499 TL’den satılıyor. 16’ya baktığımızda ise yine sırasıyla 62.499 ve 87.499 TL’lik başlangıç fiyatlarını görüyoruz.

Modellerin en üst paketlerinde ise durum çok daha iç karartıcı. Gelin hep beraber adeta “o paraya araba alırım” dedirten en üst paket MacBook Pro’ların fiyatlarına birlikte bakalım.

14 inçlik MacBook Pro’nun fiyatları 169 bin TL’ye varıyor

M2 Max çipe sahip en yüksek MacBook Pro’nun en üst seviye paketinde ne kadarlık bir fiyatla karşılaşacağımıza bir bakalım. Apple’ın sitesinden işlemciden Logic Pro’ya kadar tüm seçenekleri en yüksek seviyeye ayarlıyoruz.

Bunun sonucunda ise 12 çekirdekli CPU, 38 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine’e, 96 GB birleşik belleğe, 8 TB SSD depolamaya, Final Cut Pro’ya ve Logic Pro’ya sahip M2 Max’li MacBook Pro’nun fiyatı 168 bin 998 TL’lik korkunç bir fiyata sahip olduğu görülebiliyor. Aynı ürünün ABD’deki fiyatını hesapladığımızda ise 6.798 dolarlık (127 bin 600 TL) bir miktar karşımıza çıkıyor.

16 inçlik modelin ise en üst seviyesi neredeyse 174 bin TL!

16 inçlik yeni MacBook Pro’ya gelelim. Selefine göre %20 daha hızlı performans sunan M2 Max’e sahip 16 inç MacBook Pro’ya 96 GB birleşik bellek, 8 TB SSD, Final Cut Pro ve Logic Pro ekleyelim.

Ortaya çıkan sonuç yine benzer nitelikte. En üst seviye 16 inçlik Macbook Pro, Türkiye’de 173 bin 998 TL’ye satılıyor. Aynı ürünün ABD’deki fiyatı ise 6.998 dolar (131 bin 300 TL).