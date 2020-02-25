Google Play Store'da Satılan En Pahalı 5 Oyun

Android platformunun uygulama ve oyun mağazası Google Play Store’da öyle mantıksız manzaralar var ki insanın içindeki ufak güven kırıntılarını da süpürebiliyor. Google her ne kadar spam uygulamalarla başa çıkmaya çalışsa da bu listedeki gibi tekinsiz sözde oyunlarla karşılaşabilirsiniz.

Google Play Store’da Android platformu için birçok uygulama ve oyun bulunuyor. Bu oyun ve uygulamaların bazıları ücretsiz olsa da bazı oyunlar belirli bir ücret karşılığında satın alınabiliyor. Ücretli oyunların yanı sıra ücretsiz oyunların içerisinde de belirli bir fiyat karşılığında satın alabileceğiniz çeşitli öğeler bulunuyor.

Bu ücretli uygulamalar arasında fiyatını gerçekten hak eden uygulamalar olsa da gerçekten fiyatı fazlasıyla abartılmış oyunlar da bulunuyor. Eğer 50 TL ve üstü fiyatların bir mobil oyun için fazla olduğunu düşünüyorsanız, bu haberimizi okumadan önce kendinizi hazırlamanızı öneriyoruz. Eğer hazırsanız, Play Store’daki en pahalı oyunlara birlikte göz atalım.

Android’in en pahalı oyunları:

Ball Game (1329,99 TL)

Most Expensive Car Chase Game (1329,99 TL)

Most Expensive Ball Game 2 (1329,99 TL)

Most Expensive Game 2020 (1329,99 TL)

Most Expensive Basketball Game (1429,99 TL)

Hiçbir özelliği bulunmayan bu oyunların fiyatları neden bu kadar yüksek?

Android'in uygulama ve oyun mağazası Play Store rekabetin devler arasında gerçekleştiği bir yer. Bu rekabette ise bütçesini reklama ayıramayan oyun yapımcıları, dikkat çekmek adına aşağıdaki uygulamalar gibi kurnazca yollara başvurabiliyorlar. Hatta sırf bunu yapmak için oyun gibi görünen uygulamalar çıkararak reklam yoluyla para kazanmaya çalışıyorlar.

Google, her geçen dönemde yenilenen yayıncılık kurallarıyla bu saçma durumların önüne geçmeye çalışıyor. Ancak yine de bir açık bulunuyor ve aşağıdaki gibi oyunların yapımcısı olan Jahaa gibi şirketler, bir nevi "spam" oyunlar üreterek para peşinde koşuyorlar. Oyunların yorumlar bölümlerinde ise hakkını veren yapımlar yer alıyor.

Most Expensive Ball Game

Fiyat: 1329,99 TL

Eğer harcayacak tonla paranız varsa, bu parayı nereye harcayacağınızı bilmiyorsanız ve bir şekilde parayı çarçur etmek sizlere çok büyük zevk veriyorsa bu oyun ve bu oyunun yapımcısı tam sizlere göre. Jahaa isimli mobil uygulama geliştiricisinin Google Play Store’da paylaştığı bu oyunda gelen engellerden kaçmak için ekrana tıklıyorsunuz ve topu bu şekilde engellerden kurtarıyorsunuz. Muhtemelen bölümleri tamamladıktan sonra da “İyi ki parayı gömecek bir uygulama bulduk” diye seviniyorsunuz, bilemeyiz tabii...

Most Expensive Car Chase Game

Fiyat: 1329,99 TL

Yine aynı yapımcıdan aynı tarzda bir oyun. Tarz derken yanlış anlaşılmasın, oynanış şekli olarak değil fiyat olarak tarzdan bahsediyoruz. Polislere yakalanmadan çalabildiğiniz kadar para çalmayı hedeflediğiniz bu oyunu oynamak için pek bir sebebiniz yok zira bu oyuna para veren birinin para çalmaya pek ihtiyacı olmaz gibi görünüyor.

Bu parayı hak edecek bir oyunun Unreal Engine 4 veya CryENGINE gibi gelişmiş bir oyun motoruyla yapılması, hologramla gaz/fren/debriyaj pedalı ve bir direksiyon çıkarması ve bizleri oyunun içerisinde hissettirmesi gerekiyor. Yukarıdaki yorumların sahipleri ise eğer amaçları şaka yapmak değilse muhtemelen bu beklentilerle para vermeyi tercih ettiler.

Most Expensive Ball Game 2

Fiyat: 1329,99 TL

Görünüşe göre Jahaa isimli arkadaşımıza bir tane böyle oyun çıkarmak yetmemiş ve oyunun ikincisini de yapmaya karar vermiş. Gerçekten böyle bir oyunu mağazaya koymak neden ve nasıl aklına gelmiş bilinmez ama söylediklerine göre bu oyunu mağazaya koymasının asıl sebebi, insanların arkadaşlarına hava atmak isterse bu oyunu satın almalarıymış. Eğer arkadaşımıza zenginliğimizle hava atmak istiyorsak, bizce 1329 TL’yi havaya atıp alev silahıyla yakmak daha mantıklı bir hareket gibi geldi, sizi bilemeyiz.

Most Expensive Game 2020

Fiyat: 1329,99 TL

Bizleri bu sene de yalnız bırakmak istemeyen Jahaa, 2020’ye damga vuracak yeni oyunu Most Expensive Game 2020’yi piyasaya sürdü. İstikrarlı bir şekilde Türkiye için aynı fiyat etiketini oyunlarına yerleştiren Jahaa’nın bu seferki oyununda uçan bir cismi yönetiyoruz ve karşımıza çıkan engellerden kaçıyoruz. Bu parayı bu oyuna verdikten sonra engellerin bizden kaçması gerekmiyor mu? Her neyse…

Most Expensive Basketball Game

Fiyat: 1429,99 TL

İşte şimdi işler kızışmaya başladı. Jahaa’nın en büyük rakibi olan AB Productions, “Sen misin milletin cüzdanına göz diken?” diyerek Android işletim sistemi için en pahalı basketbol oyununu piyasaya sürdü, hem de 100 TL farkla! Oyunun en son 3 Aralık 2016 tarihinde güncellendiğini de söylemekte fayda var. Olur da bu oyuna para verecek olursunuz, gözden kaçırmamanız gereken bir detay bu.

Google Play Store’da bu tarzda fazlasıyla oyun var ve bu gibi oyunların hepsi, hatta daha iyileri ücretsiz bir şekilde edinilebiliyor. Eğer aranızda bu oyunlara para veren ya da vermeyi düşünen varsa tüm mertliğini yorumlarda konuştursun, kardeşçe tartışıp aramızdaki buzları eritelim.