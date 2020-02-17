Epic Games, Assassin's Creed Syndicate'i Ücretsiz Verecek

Steam’e rakip olan ve ücretsiz olarak oyunculara sunduğu oyunlarla sağlam bir şekilde büyümeye devam eden Epic Games, Ubisoft’un sevilen oyun serisi Assassin’s Creed’in Syndicate isimli oyununu bu hafta ücretsiz bir şekilde verecek.

Her hafta platformunda ücretsiz oyunlar vermesiyle bilinen ve bu şekilde oyuncuların gönlüne taht kurmuş olan Epic Games, bu hafta bomba gibi bir oyunla oyun severlerin karşısına çıkacak. Ubisoft’un sevilen oyun serisi Assassin’s Creed’in Syndicate isimli oyununu ücretsiz olarak verecek olan Epic Games, şimdiden oyuncuları heyecanlandırmış durumda.

Geçtiğimiz hafta Kingdom Come: Deliverance ve Aztez oyunlarını oyunculara ücretsiz olarak sunan Epic Games, bu hafta da Assassin’s Creed’in Sanayi Devrimi'ni ele aldığı Syndicate oyununu verecek. Steam fiyatı 179 TL olan oyunun ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunulacak olması da Epic Games’in Steam ile olan rekabetinde kararlı olduğunu gösterir nitelikte. Peki, birkaç gün içerisinde ücretsiz bir şekilde elde edebileceğimiz bu oyunda bizleri neler bekliyor?

Assassin’s Creed Syndicate nasıl bir oyun?

Ubisoft’un 2015 yılında piyasaya sürdüğü Assassin’s Creed Syndicate, Londra’daki ikiz suikastçıların yaşamını ele alıyor. Standart Assassin’s Creed oyunlarından biraz daha ‘teknolojik’ ve ‘modern’ olan bu oyunda farklı bir havanın hakim olduğunu da söylemek mümkün.

1868 yılının Londra’sında, Sanayi Devrimi’nin içinde geçen bu oyunda ‘daha az ayrıcalıklı’ olanları sömürenlere karşı bir savaş vereceksiniz. Bunun yanı sıra iki suikastçı kardeşten birini seçerek oyunda istediğiniz gibi gezebilecek ya da görev odaklı bir şekilde hikayeyi oynayabileceksiniz.

Oyunu nasıl edineceksiniz?

Bildiğiniz üzere Epic Games Store’un ücretsiz şekilde sunduğu oyunları her hafta düzenli bir şekilde sizlere bu içeriğimizde sunuyoruz. Siz de Assassin’s Creed Syndicate isimli oyuna ücretsiz bir şekilde sahip olmak ve Sanayi Devrimi’ndeki Londra’yı görmek istiyorsanız perşembe günü güncelleyeceğimiz haberimizi kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta ücretsiz olarak verilen Kingdom Come: Deliverance ve Aztez isimli oyunları ücretsiz bir şekilde indirmediyseniz yukarıdaki bağlantıya tıklayarak bu oyunları da edinebilirsiniz.