Birinci şahıs nişancı oyunu olarak geçen ancak herkesin FPS olarak tanımladığı bu oyun türü, aslında video oyunları tarihinde çok eski yıllara dayanıyor. FPS oyun türünün atası, 1973 yılında çıkan "Maze War" adında bir oyundu. Günümüze kadar gelen FPS oyun türü, oyun piyasasının çok büyük bir kısmını oluşturuyor.

Uzun yıllardır oyuncuları ikiye ayıran TPS (üçüncü şahıs nişancı) ve FPS (birinci şahıs nişancı) tartışmasının iki başrolünden biri olan FPS türü, günümüz AAA oyunları için artık neredeyse bir standart hâline geldi. Yapımcı firmaların çoğu, oyunlarını sadece TPS bakış açısında yapmak yerine FPS bakış açısında da oynanabilecek şekilde oyunlarını piyasaya sunuyor.

FPS türündeki oyunlarda yönettiğimiz karakterlerin yalnızca ellerini ve silahlarını görebiliyoruz. Simülasyon türündeki oyunlar kadar gerçekçi olmasalar da özellikle Call of Duty gibi serilerin simülasyon deneyimini oldukça yoğun bir şekilde yaşattığını söyleyebiliriz.

Yoğun aksiyon temposu ve baş döndüren oynanış mekanikleriyle: Ghostrunner 2

Cyberpunk dünyasıyla neredeyse birebir aynı tasarıma sahip olan Ghostrunner 2, serinin ilk oyununa kıyasla biraz daha zor bir oyun. Katana ile düşmanları ikiye bölerek ilerlediğiniz bu yüksek tempolu oyununun ilerleyen bölümlerinde, oyuna yeni eklenen motosiklet ve wingsuit mekaniği bizleri karşılıyor.

Aksiyonun hızına yetişmenin oldukça güç olduğu bu nefes kesen oyunda, motosiklet sürerek düşmanlarla çatıştığınız kısımlarda oyunun hiç bitmemesini isteyeceksiniz!

Aşırı gerçekçi grafikleri ve mükemmel silah ses efektleriyle: Insurgency: Sandstorm

Birinci şahıs nişancı oyunlar içerisinde, döneminin en gerçekçi grafiklerine ve oynanış mekaniklerine sahip olan Insurgency: Sandstorm'da herhangi bir hikâye modu bulunmuyor.

Co-op ve multiplayer olarak iki oyun moduna sahip olan bu yapımı, yerel co-op modunda 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla botlara karşı oynayabilir veya multiplayer modunda gerçek oyunculara karşı keyifli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

Ateşli silahlar yerine büyülerin olduğu, alışılmışın dışında atmosferiyle: Immortals of Aveum

Electronic Arts'ın yıllar sonra çıkardığı yeni markası Immortals of Aveum; dikkat çeken hikâyesi, keyifli oynanış mekanikleri ve ateşli silahlar yerine çeşitli büyü kullanımlarıyla klasik bir çatışma oyunundan çok daha farklı bir oyun yapısına sahip.

Kaliteli sanat tasarımıyla, keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bölgeleriyle birlikte Immortals of Aveum; oyuncuların bölgeleri keşfettikleri takdirde cömert bir şekilde ödüllendirerek keşif duygusunu çok iyi yaşatan bir oyun olduğunu söyleyebiliriz.

Efsane film serisi RoboCop'a yakışacak kalitede bir oyun: RoboCop: Rogue City

Robot bir polisi canlandırdığımız bu oyunda; efsane film serisi RoboCop'taki karakterler ve mekanlar neredeyse birebir aynı yapılmış. Henüz 6 gün önce çıkan bu oyunda ana hedefimizin Detroit'i suçlulardan arındırmak olduğu bu kaliteli yapım rol yapma öğeleri de barındırıyor.

Tamamladığınız her görev sonrasında karakola giderek RoboCop'u geliştirmek için yetenek puanlarınızı kullanabilirsiniz.

Grafikleriyle Fortnite'ı andıran, gemili korsanlı Battle Royal oyunu: Blazing Sails

Klasik Battle Royale konseptinden sıkıldınız mı? Bir korsan olarak oynadığınız, sadece kendinizi savunmanızın yeterli olmadığı; gemideki mürettebatınızla koordine şekilde hareket etmeniz gereken bu yapım ilginizi çektiyse bambaşka bir Battle Royale deneyimi yaşamaya hazır olun!

16 kişilik 4 takım şeklinde oynanabilen bu oyunda geminizle adalar arası yolculuk yapıyorsunuz ve bu yolculukta diğer oyuncuların bulunduğu korsan gemileriyle savaşıyorsunuz. Sona kalan takım ise oyunun kazananı oluyor.

Dikkat çekici hikâyesi ve kendine has sanat tasarımıyla: The Outer Worlds

The Outer Worlds; kapitalist düzeni ağır bir şekilde eleştiren yapısıyla, çok iyi yazılmış diyalogların barındırdığı kendine özgü mizah öğeleriyle ve eğlenceli çatışma mekanikleriyle karşımızda.

Oyunun genel yapısı, sanat tasarımı ve NPC seçimli diyalog sistemi; Fallout: New Vegas'a oldukça benziyor. Oyunda vereceğiniz kararlar oyunun tüm gidişatını etkiliyor, bu yüzden karar vermeden önce iki kez düşünmelisiniz.

Sanal gerçeklik gözlüğüyle oyun oynayan bir insanı yönettiğimiz oyun: SUPERHOT

Zamanın sadece hareket ettiğiniz sürece aktığı, duraksadığınız an zamanın da durduğu bu bağımsız yapımda; aksiyon filmlerinde gördüğümüz "gelen mermiden sıyrılma" gibi havalı hareketleri yapabilirsiniz!

Bulmaca mekaniklerinin de bulunduğu bu eşsiz yapımda tek silahınız tabancanız değil, bir katanayı veya yumruklarınızı kullanarak düşmanlarınızı yakın dövüş mekanikleriyle de alt edebiliyorsunuz. Üzerinize doğru gelen mermileri katananız ile ikiye bölebiliyorsunuz.

Silahların oyuncuya küfür ettiği, kara mizah unsurları barındıran yapım: High on Life

Konuşan silahımızla başladığımız bu macerada diğer silahları kurtararak kötü uzaylıların insanları denek olarak kullanıp kötü emellerine alet etmelerini engellemek için atıldığımız bu absürt ama bir o kadar da keyifli macerada en yakın dostumuz silahlarımız.

Her silahımızın farklı karaktere sahip olduğu bu oyunda; etrafta öylesine dolanırken, görev yaparken, çatışma sırasındayken; kısaca her zaman bizimle sohbet eden hatta zaman zaman bize bile küfür eden küçük silah dostlarımızla insanlığı kurtarmak için önümüze gelen uzaylıyı vuruyoruz.

Son yıllarda çıkmış en iyi retro oyunlardan: Warhammer 40,000: Boltgun

Eğer 90'lı yıllarda bilgisayar oyunlarıyla tanışmış bir oyuncuysanız ve o yıllardaki nostalji duygusunu iliklerinize kadar yaşamak istiyorsanız; Warhammer 40,000: Boltgun, aradığınız oyun olabilir.

3 boyutlu gibi görünen ancak tam olarak 3 boyutlu olmayan, retro grafikleri ve modern combat mekanikleriyle hem yeni bir oyun oynadığınızı hissettiren; hem de eski güzel günleri hatırlatan bu eğlenceli oyun, son yıllarda çıkan en iyi retro yapımlardan.

Oynayanın içini ısıtan tatlı atmosferi ve sevimli grafikleriyle: Slime Rancher 2

Listemizdeki en tatlı oyunu en sona sakladık. Çok sevilen Slime Rancher oyununun ikinci oyununda bir çizgi romanı andıran açılış sahnesiyle birlikte, ilk oyuna göre daha fazla slime türü bizi karşılıyor. Rengarenk sevimli bu dünyada, bir slime ekosistemi kurarak hem bu slime'ları satabilir hem de elde ettiğimiz slime'lar ile bir slime çiftliği kurabiliyoruz.

Bu tatlı dünyayı keşfettiğiniz takdirde oyun sizi oldukça cömert bir şekilde ödüllendiriyor. Yorucu bir günün ardından ilaç gibi gelen bu oyunu, keyifli vakit geçirmek isteyenlere tavsiye ediyoruz.

Birinci şahıs bakış açısına sahip nişancı oyunları arasında en beğenilen ancak ülkemizde pek popüler olmayan ve keşfedilmeyi bekleyen birbirinden kaliteli 10 oyunu sizlerle inceledik. Listede bulunan tüm oyunları Epic Games mağazası üzerinden satın alarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Keşfe dayalı hazırladığımız bu listede çok bilinen yapımlara bilinçli olarak yer vermedik, Epic Games üzerinde satılan FPS türündeki en sevdiğiniz oyunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!