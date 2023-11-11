Epic Games'teki rol yapma oyunları

Günümüz oyun dünyasının açık ara en popüler oyun türü hiç şüphesiz rol yapma oyunları. Yeni çıkan oyunların hemen hemen hepsi rol yapma ögeleri barındırıyor, bazı oyuncular bu durumdan her ne kadar memnun olsalar da özellikle bazı yapımların RYO türüne geçmesiyle, memnun olmayanların sayısı da bir hayli fazla.

Yapıları gereği rol yapma oyunlarını başlı başına tek bir tür olarak göremiyoruz. Bu sebepten ötürü rol yapma oyun türü, kendi türü altında da farklı alt türlere ayrılıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi rol yapma türünün alt dallara ayrılmış ara türleri bulunmakta, bunların en bilinenleri; devasa çok oyunculu çevrim içi rol yapma oyunları (MMORPG), aksiyon rol yapma oyunları, stratejik rol yapma oyunları ve sandbox rol yapma oyunları şeklinde liste uzayıp gidiyor. Keşfedilmeyi bekleyen cevher niteliğindeki rol yapma oyunlarını içeriğimizde bulabilirsiniz.

Yunan tanrıları eşliğinde müzikal bir şölene tanıklık ettiğimiz: Stray Gods: The Roleplaying Musical

Ülkemizde neredeyse hiç bilinmeyen, müzikal rol yapma oyunu türünde çıkış yapan Stray Gods: The Roleplaying Musical, çok farklı bir hikâyeye sahip. İnteraktif seçimli yapısı sayesinde tekrar oynanabilirliği yüksek olan bu başarılı yapımda bir tanrı olarak oynuyoruz. Karakterler arasında geçen diyaloglara vereceğiniz cevaplar oyunun gidişatını ve doğal olarak sonunu da değiştiriyor.

Yunan mitolojisini seviyorsanız ve bambaşka bir rol yapma deneyimi yaşamak istiyorsanız, bu kaliteli oyuna bir şans vermenizi şiddetle tavsiye ederiz!

League of Legends evreninin sevilen karakteri Sylas'ın hikâyesini konu alan: The Mageseeker: A League of Legends Story

Yıllardır çevrim içi oyunlarıyla tanıdığımız Riot Games, bilindiği üzere bir süre önce hikâyeli çevrim dışı oyunlarını Riot Forge dağıtıcı markasıyla sunmaya başladı. Retro tasarım unsurları barındıran The Mageseeker, pikselli grafikleriyle ve hack and slash yapısıyla oldukça keyifli oynanış mekaniklerine sahip bir aksiyon rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Oyunun hikâyesine gelecek olursak; intikam ateşiyle yanıp tutuşan, zincirlerle hapsedildiği karanlık zindandan kaçan asi büyücümüz Sylas'ın, intikam yeminini yerine getirebilmesi için karakterimizle bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuktaki ana hedefimiz, kollarımıza vurulan zincirleri kullanarak Demacia krallığını tamamen yok etmek.

Piksel grafikleri ve izometrik bakış açılı 2 boyutlu souls-like: Eldest Souls

Dark Souls serisinin başarısıyla birlikte günümüzde sık sık farklı yapıda souls-like oyunlar görmeye başladık. Eldest Souls kaliteli sanat tasarımıyla öne çıkan izometrik bakış açısına sahip bir aksiyon rol yapma oyunu olarak karşımızda.

Souls türü oyunları için ikonik bir kılıç olan "Greatsword" ile maceramıza başlıyoruz. Çevre etkileşiminin had safhada olduğu bu yapımda, oyun hiçbir şekilde ne yapmanız gerektiği konusunda bilgi vermiyor. Diğer souls-like oyunlardan farklı olarak Eldest Souls; oyunun başında bizi standart düşmanlarla savaşa sokmuyor, direkt olarak dev bir boss ile savaşmamızı istiyor.

İzometrik RYO ve souls-like türünü seviyorsanız, Eldest Souls'un bu iki türü çok iyi harmanladığını söyleyebiliriz!

Sanat tasarımıyla Diablo serisini andıran, büyücü bir karakteri yönettiğimiz: SpellForce: Conquest of Eo

Harita ve karakter tasarımlarıyla Diablo 3 oyununu anımsatan SpellForce: Conquest of Eo, kendini sıra tabanlı stratejik bir rol yapma oyunu olarak tanımlıyor. Oyunda 3 ana karakter sınıfı bulunuyor, bunlar; Alchemist, Necromancer ve Artificer. Eo şehrinde geçen bu oyunda The Circle adında bir oluşum bulunmakta. Bu oluşum 13 kadim büyücüden oluşuyor.

The Circle; hiçbir devlete veya kuruma bağlı olmadan, Eo şehrindeki büyücü ayaklanmalarını bastırmayı ve mutlak barışı sağlamayı amaçlayan bir yapılanma. The Circle bu kadar iyiyken nasıl oluyorsa bir şekilde kendimizi bu oluşumun büyücülerine karşı savaşırken buluyoruz.

İç savaşın yıktığı bir imparatorlukta, paralı asker olarak oynadığımız: Lost Eidolons

Büyük bir imparatorluğun ciddi bir iç savaş sonucu darmadağın edildiği bir dönemde, paralı bir asker olarak oynadığımız bu oyun; bağımsız bir stüdyonun elinden çıkan stratejik bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Lost Eidolons’ta, bağımsız yapımlarda görmeye çok da alışkın olmadığımız sinematik ara sahneler yer alıyor.

Oyunda oluşturduğumuz askerî birliklerin bir nevi komutanı oluyoruz. Lost Eidolons, sıra tabanlı bir RYO olduğu için savaş öncesi birliklerimizi konuşlandırıp savaşları yönetiyoruz.

Hem souls-like hem de hack & slash türü olması yetmiyormuş gibi bir de RYO olan: Asterigos: Curse of the Stars

Renk paleti olarak Kena: Bridge of Spirits'e fazlasıyla benzeyen, kayıp babamızı aradığımız; eğlenceli dövüş mekaniklerine sahip hack and slash RYO türündeki bu oyunda, yaptığımız seçimler doğrultusunda oyunun sonu değişiyor. İki farklı sonu olan bu oyunu, eğer beğenirseniz ve tam anlamıyla bitirmek isterseniz; hikâyede farklı seçimler yaparak oyunu baştan sona bir kez daha oynamanız gerekebilir.

Çatışma sırasında ölürseniz, ne yazık ki üstünüzdeki tüm kaynakları da kaybetmiş oluyorsunuz; bu yüzden oynarken dikkatli olmakta fayda var.

Farklı atmosferiyle robotik bir souls deneyimi arayanlara: Steelrising

Fransız ihtilali döneminde, alternatif bir zamanda geçen Steelrising; günümüzde çıkan çoğu souls-like oyunları gibi orta çağ dönemini konu almıyor. Hikâyesiyle dikkat çeken bu oyunda sıradan bir souls deneyimi yaşamayacağınızı garanti ediyoruz. Fransa'nın kralı Louis XVI, robotlardan oluşan ordusuyla ihtilali önlemeye çalışıyor.

Aegis isimli robot karakterimiz ise Fransa kralının eşi kraliçe Marie Antoinette'in korumakla görevli. Aksiyon rol yapma ve souls-like türünün birleşimi olan bu oyunda ihtilal karşıtı Fransız kralın robot ordusuna karşı mücadele ediyoruz.

Kötü bir karakter olarak dünyayı ele geçirmeye çalıştığımız oyun: Iratus: Lord of the Dead

Uzun yıllar önce karakterimiz Iratus'un bir zindanda sonsuza dek tutsak edildiğini öğreniyoruz. Bu zindandan kaçmayı başaran Iratus; intikam duygusuyla birlikte başta kendisini cezalandıranları, buna bağlı olarak tüm insanlığa düşman olarak dünyayı ele geçirmek için her türlü şeyi yapacak kadar kötü bir Necromancer hâline geliyor.

Zindanlara giren hazine avcısı insanları alt ettiğimiz bu oyunun türüne gelecek olursak, oyun sıra tabanlı çatışma sistemine sahip bir rol yapma oyunu olarak karşımıza geliyor.

Zorlayıcı yapısıyla, Dark Souls'un 2 boyutlu kardeşi: Salt and Sanctuary

Eğer iflah olmaz bir souls-like bağımlısıysanız ve 2 boyutlu platform türündeki rol yapma oyunlarını seviyorsanız; Salt and Sanctuary, aradığınız oyun olabilir! Tüm souls oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da şövalye, büyücü gibi birbirinden farklı 8 karakter seçeneğimiz bulunuyor. Salt and Sanctuary'de alt ettiğimiz düşmanlardan ve boss'lardan salt yani tuz düşmekte, bu da souls-like oyunlardaki ruhlara denk geliyor.

Hikâyesiyle, oynanış mekanikleriyle ve sanat tasarımıyla, 2 boyutlu aksiyon rol yapma türünün en iyilerinden olan Salt and Sanctuary; kesinlikle oynanması gereken yapımlardan biri.

Karakter çeşitliliğinin yanında her karakterin ayrı bir hikâyesi olduğu: Octopath Traveler

İlk olarak Nintendo'nun Switch konsollarına özel olarak çıkan Octopath Traveler, günümüzde PlayStation hariç tüm platformlara çıktı. Sıra tabanlı rol yapma türünde olan bu oyunda 8 tane birbirinden eşsiz hikâyelere sahip olan sevimli karakterlerimiz var.

Her karakterimizin tamamlanması gereken 4 bölümü bulunmakta ancak dilerseniz sadece bir karakterle oynayarak da oyunu bitirebilirsiniz.

Editöryal seçki olarak hazırladığımız bu listede, dünyanın en sevilen türlerinden biri olan rol yapma oyunlarını inceledik. Listemizde incelediğimiz 10 oyunun hepsi şu an Epic Games mağazası üzerinden alınabilir durumdalar. Bu kaliteli yapımları hâlâ uygun fiyatlara satın alma şansınız varken, türü seviyorsanız kaçırmamanızı öneriyoruz. Metacritic’te oldukça yüksek puanlara sahip olan bu 10 oyunun birçoğu, ne yazık ki ülkemizde pek bilinen oyunlar değiller. Listeye eklenmesi gereken daha çok fazla oyun var ancak bu içeriğimizde yalnızca 10 oyuna yer verebildik. Epic Games mağazasında bulunan, oynamaktan kendinizi alıkoyamadığınız RYO türündeki oyunları yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!