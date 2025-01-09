Epic Games'in geçen aydan beri devam eden yılbaşı indirimleri bu akşam sona eriyor. Biz de indirim bitmeden göz atmak isteyeceğiniz fiyatı düşen oyunları derledik.

Epic Games, her sene olduğu gibi 2024 sonunda da yılbaşına özel indirimler başlatmıştı. Büyük oyunlarda büyük indirimler sunan “Yılbaşı Tatili İndirimi” isimli kampanya, birkaç haftadır devam ediyordu.

Bugün ise kampanyanın son günü. Biz de Epic Games’in yılbaşına özel indirimlerinin son gününde kaçırmamanız gereken oyunları derledik. Oyun almak istiyorsanız son saatleriniz olduğunu belirtelim. İndirimler, bugün TSİ 19.00’da sona erecek.

Epic Games yılbaşı indirimi bitmeden göz atabileceğiniz fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı EA Sports FC 25 2.599 TL 1.039,99 TL (%60) The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL (%50) God of War 899 TL 359,60 TL (%60) Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 549,50 TL (%50) Red Dead Redemption 2 2.299 TL 758,67 TL (%67) Cyberpunk 2077 999 TL 449,55 TL (%55) The Witcher 3: Wild Hunt 829 TL 165,80 TL (%80) Hogwarts Legacy 2.099 TL 624,75 TL (%75) Battlefield 2042 599 TL 47,99 TL (%92) Days Gone 899 TL 224,75 TL (%75) It Takes Two 1.199 TL 239,99 TL (%80) Ghost of Tsushima Director's Cut 1.499 TL 1.199,20 TL (%20) Alan Wake 2 912 TL 456 TL (%50) Assassin's Creed Mirage 849 TL 339,60 TL (%60) Football Manager 2024 1.199 TL 479,60 TL (%60) Far Cry 6 999 TL 249,75 TL (%75) Rainbow Six Siege 339 TL 135,60 TL (%60) Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition 1.085 TL 434 TL (%60) NFS Unbound 1.199 TL 83,99 TL (%93) Star Wars Jedi: Survivor 2.099 TL 524,99 TL (%75)

Fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Her satın alıma ayrıca %10 iade var

Kampanya kapsamında Epic Ödülleri de %10'a yükseltildi. Böylece bir oyunu satın aldığınızda %10 iade alıyorsunuz. Yani normal indirime ek olarak ayrıca %10'luk bir indirim daha oluyor.