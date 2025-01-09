Epic Games, her sene olduğu gibi 2024 sonunda da yılbaşına özel indirimler başlatmıştı. Büyük oyunlarda büyük indirimler sunan “Yılbaşı Tatili İndirimi” isimli kampanya, birkaç haftadır devam ediyordu.
Bugün ise kampanyanın son günü. Biz de Epic Games’in yılbaşına özel indirimlerinin son gününde kaçırmamanız gereken oyunları derledik. Oyun almak istiyorsanız son saatleriniz olduğunu belirtelim. İndirimler, bugün TSİ 19.00’da sona erecek.
Epic Games yılbaşı indirimi bitmeden göz atabileceğiniz fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|EA Sports FC 25
|2.599 TL
|1.039,99 TL (%60)
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|549,50 TL (%50)
|God of War
|899 TL
|359,60 TL (%60)
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|549,50 TL (%50)
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|758,67 TL (%67)
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|449,55 TL (%55)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|829 TL
|165,80 TL (%80)
|Hogwarts Legacy
|2.099 TL
|624,75 TL (%75)
|Battlefield 2042
|599 TL
|47,99 TL (%92)
|Days Gone
|899 TL
|224,75 TL (%75)
|It Takes Two
|1.199 TL
|239,99 TL (%80)
|Ghost of Tsushima Director's Cut
|1.499 TL
|1.199,20 TL (%20)
|Alan Wake 2
|912 TL
|456 TL (%50)
|Assassin's Creed Mirage
|849 TL
|339,60 TL (%60)
|Football Manager 2024
|1.199 TL
|479,60 TL (%60)
|Far Cry 6
|999 TL
|249,75 TL (%75)
|Rainbow Six Siege
|339 TL
|135,60 TL (%60)
|Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition
|1.085 TL
|434 TL (%60)
|NFS Unbound
|1.199 TL
|83,99 TL (%93)
|Star Wars Jedi: Survivor
|2.099 TL
|524,99 TL (%75)
Fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Her satın alıma ayrıca %10 iade var
Kampanya kapsamında Epic Ödülleri de %10'a yükseltildi. Böylece bir oyunu satın aldığınızda %10 iade alıyorsunuz. Yani normal indirime ek olarak ayrıca %10'luk bir indirim daha oluyor.