Espordaki bahisler üzerine yapılan bir araştırma, bu alanın önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde devasa oranda büyüyeceğini gösterdi. Ayrıca espor sektöründeki gelirlerin yarısından fazlasının bahislerden geleceği de öngörüldü.

Özellikle spor müsabakalarıyla bildiğimiz bahis sektörü, artık dünya çapında popüler hâle gelen espor alanında da kendini göstermeye başlamıştı. Şimdi ise bu konuyla alakalı ilginç bir tahmin ortaya atıldı.

Statista ve BetIdeas tarafından yapılan araştırmaya göre espor bahis sektörü, çok hızlı bir şekilde büyüyor. Yeni tahminlere göre 2029’a kadar espor alanında bahis yapan kişilerin sayısı 100 milyon civarına kadar çıkabilir.

Sadece bahisten elde edilen gelir 3,5 milyar dolara çıkacak

Araştırma, şu anda dünyanın dört bir yanında espor konusunda bahis yapanların sayısını gözler önüne serdi. Buna göre bugün 74 milyon civarında müşterisi var. Bu büyüme hızıyla 2029’a kadar ise 30 milyona yakın artış yaşanabileceği tahmin edilmiş.

Tahmin edebileceğiniz gibi espor bahislerinden elde edilen gelir miktarı da bu büyümeyle inanılmaz artış gösterecek. Tahminler espor sektörünün genelinin sadece bu yıl 4,8 milyar dolar gelir sağlayacağını öngörüyor. Bunlardan 2 milyar dolarının ise bahisten gelecek. 2029’da ise sırasıyla bu gelirlerin 5,9 milyar dolara ve 3,5 milyar dolara yükseldiğini görebiliriz. Yani espor alanındaki gelirlerin yarısından fazlasını bahisler oluşturacak.

Bunlar dışında espora olan ilginin de artacağı aktarılmış. Araştırmaya göre 2030’a kadar espor organizasyonlarını izleyenlerin sayısı 900 milyona kadar çıkacak.