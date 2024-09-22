CS turnuvası ESL Pro League Sezon 20'de finale kalan Türk espor ekibi Eternal Fire, bugün finalde NAVI ile karşılaşacak. Türk espor tarihinine en büyük maçlarından biri olarak karşılaşma, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye, espor konusunda önde gelen ülkelerden biriydi. Birçok farklı turnuvalarda ve oyunlarda Türk takımlarının mücadele ettiğini görüyorduk. Counter-Strike da bunlardan biriydi.

Ülkemizin önde gelen espor kulüplerinden olan Eternal Fire, en üst düzey Counter Strike 2 turnuvalarından olan ESL Pro League’in 20. sezonunda finale kaldı. Final maçı, bugün gerçekleştirilecek.

Eternal Fire, bu akşam NAVI ile karşılaşacak

Eternal Fire, dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen yarı final maçında MIBR takımını 2-0 skorla mağlup ederek Sezon 20’nin büyük finaline yükseldi. Ekip, heyecanlı karşılaşmada Nuke’ta 13-7 ve Inferno’da 13-10’luk skorla galibiyeti aldı.

Bir diğer yarı final karşılaşmasında ise NAVI, G2 ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada NAVI, 2-1’lik galibiyetle kazanarak Eternal Fire’ın bu akşamki finaldeki rakibi oldu.

Nasıl izlenir?

Türkiye espor tarihinin en önemli maçlarından biri olacak final karşılaşması, bu akşam TSİ 18.00’de gerçekleştirilecek. Maçı ESLCS’nin buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz Twitch hesabından izleyebilirsiniz. Eternal Fire, şu ana kadar NAVI ile yaptığı maçları kaybetmişti. Umarız bu durum bugün bozulur ve kazanan Türk ekip olur. Biz de Webtekno olarak Eternal Fire’a başarılar diliyoruz.