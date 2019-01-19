Samsung'un son amiral gemisi Galaxy S10, tek çekirdek testinde iPhone'un gerisinde kaldı.

Samsung Galaxy S10, GeekBench’te görüldü ve puanları kaydedildi. Koreli teknoloji devinin Exynos 9820 işlemcili varyantı GeekBench testlerinde S10+’a oranla çok farklı bir sonuç verdi.

Tek çekirdek testinde Android cihazlarda bulunan tüm işlemcilerin skorunu alt üst eden iPhone Xs liderliğini korumaya devam ediyor. Samsung Galaxy S10’da kullanılan yeni nesil Exynos yonga seti tek çekirdek testinde 4382 puan alırken, Samsung Galaxy S10+’ın Snapdragon 855 yongası aynı testte 3413 puana ulaşabildi.

Çoklu çekirdek kısmına baktığımız zaman işlerin değiştiğini söyleyebiliriz. iPhone hala zirvedeki yerini korurken Galaxy S10 ailesindeki yerler değişiklik gösteriyor. Tek çekirdekli testte üst modelini geçen Samsung Galaxy S10, çoklu çekirdek testinde 686 puanla S10+’ın arkasında kalıyor.

Tüm bunların yanı sıra Android cihazların iPhone’larla aralarında bulunan farkı kapatmaya başladığını belirtmekte de yarar var. İleride listenin birincisi değişir mi bilinmiyor ama Samsung’un hızla yaklaştığı kesin.