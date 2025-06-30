Facebook'a gelen yeni "bulut işleme" özelliği, izin verdiğiniz takdirde Meta'nın telefonunuzdaki fotoğraflara erişmesini sağlıyor.

Meta, Facebook uygulamasına getirdiği yeni bir özellikle gündemde. Hikâye paylaşmak isteyen bazı kullanıcılara çıkan bir uyarı penceresinde, fotoğraflarını "bulut işleme" için paylaşmaları isteniyor ancak bu, sadece uygulamaya yüklenen değil, telefonunuzda kayıtlı diğer fotoğrafların da Meta AI tarafından görülebileceği anlamına geliyor.

Bu durum hâliyle kullanıcıların kafasında soru işaretleri yaratmaya başladı çünkü bu özelliği kabul ettiğinizde, Meta'nın yapay zekâsı özel fotoğraflarınızı analiz edebilir, kolajlar ve düzenlemeler oluşturabilir. Ama aynı zamanda cihazınızdaki tüm görsellere erişim hakkı da tanımış oluyorsunuz.

"Bulut işleme" özelliği tartışmalı hâle geldi

Şu anda test aşamasında olan bu özellik, yalnızca kullanıcılar onay verdiğinde aktif hâle geliyor. Yani zorunlu değil ancak sosyal medya kullanıcıları, özellikle X ve Reddit gibi platformlarda Meta'nın bu görselleri yapay zekâ eğitiminde kullanabileceğinden endişeli.

Meta ise yaptığı açıklamada, bu fotoğrafların şu an için yapay zekâ eğitiminde kullanılmadığını söylüyor ama ileride böyle bir şey olabilir mi sorusuna da net bir cevap vermiş değil. Eğer bu özelliği kullanmak istemiyorsanız, Facebook ayarlarından "bulut işleme" seçeneğini kapatabilirsiniz.