Meta, Facebook'u yeni güncellemeyle yatay videolardan arındırarak tamamen dikey video içeren bir platforma dönüştürecek.

Facebook, platformundaki tüm videoları yakında "Reels" formatında paylaşacağını duyurdu. Yani artık video yüklerken "video mu olsun, reels mi?" diye düşünmeye gerek kalmayacak. İsteseniz de istemeseniz de tüm videolar Reels formatında yayımlanacak.

Bugüne kadar kullanıcılar hem klasik video gönderileri hem de Reels videoları paylaşabiliyordu. Hatta “Video” sekmesinin adı da “Reels” olarak değiştiriliyor. Facebook, bu değişikliğin önerilen videoları etkilemeyeceğini söylüyor.

Facebook'ta yatay video dönemi sona eriyor

Yeni sistemle birlikte videoların süresi ya da dikey-yatay olması önemli olmayacak. Önceden sadece 90 saniyeye kadar olan videolar Reels olarak yayımlanabiliyordu ama bu kısıtlama da kalkıyor. Yani uzun videolar da artık Reels olarak paylaşılabilecek.

Facebook artık bu sayede daha fazla yaratıcı araç sunacağını ve kimin neyi göreceği konusunda kullanıcıya kontrol vereceğini söylüyor. Yine de bu geçiş pek de kolay olmayacak. Facebook daha çok yatay videolarla dolu olduğu için yatay çekilmiş bir videonun dikey formata sığdırılması pek hoş olmayan sıkıntılara yol açacak gibi.

Facebook bu yeni değişikliği önümüzdeki aylarda dünya genelinde aşama aşama uygulamaya başlayacak. Şimdilik şirket net bir tarih vermiş değil.