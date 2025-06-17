Facebook'taki Tüm Videolar Artık Dikey Oluyor (Reels İzlemekten Kaçış Yok)

2 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Meta, Facebook'u yeni güncellemeyle yatay videolardan arındırarak tamamen dikey video içeren bir platforma dönüştürecek.

Facebook, platformundaki tüm videoları yakında "Reels" formatında paylaşacağını duyurdu. Yani artık video yüklerken "video mu olsun, reels mi?" diye düşünmeye gerek kalmayacak. İsteseniz de istemeseniz de tüm videolar Reels formatında yayımlanacak.

Bugüne kadar kullanıcılar hem klasik video gönderileri hem de Reels videoları paylaşabiliyordu. Hatta “Video” sekmesinin adı da “Reels” olarak değiştiriliyor. Facebook, bu değişikliğin önerilen videoları etkilemeyeceğini söylüyor.

Facebook'ta yatay video dönemi sona eriyor

Yeni sistemle birlikte videoların süresi ya da dikey-yatay olması önemli olmayacak. Önceden sadece 90 saniyeye kadar olan videolar Reels olarak yayımlanabiliyordu ama bu kısıtlama da kalkıyor. Yani uzun videolar da artık Reels olarak paylaşılabilecek.

Facebook artık bu sayede daha fazla yaratıcı araç sunacağını ve kimin neyi göreceği konusunda kullanıcıya kontrol vereceğini söylüyor. Yine de bu geçiş pek de kolay olmayacak. Facebook daha çok yatay videolarla dolu olduğu için yatay çekilmiş bir videonun dikey formata sığdırılması pek hoş olmayan sıkıntılara yol açacak gibi.

Facebook bu yeni değişikliği önümüzdeki aylarda dünya genelinde aşama aşama uygulamaya başlayacak. Şimdilik şirket net bir tarih vermiş değil.

Facebook ile ilgili diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Dolandırıcılar Seviye Atladı Google Üzerinden Facebook'u Taklit Eden E-postalar Gönderiyorlar (%100 Gerçek Gibi Görünüyor)
İLGİLİ HABER

Instagram ve Facebook'taki Sohbet Botlarının Çocuklarla Cinsel İçerikli Sohbetler Gerçekleştirebildiği Ortaya Çıktı
İLGİLİ HABER

iPhone’un Yapay Zekâ Özellikleri Apple Intelligence’ın Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta Kullanılması Yasaklandı: Peki Neden?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://techcrunch.com/2025/06/17/facebook-announces-that-all-videos-on-its-platform-will-soon-be-shared-as-reels/
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler