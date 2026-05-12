FACEIT Topluluk Yöneticisinden Heyecanlandıran Paylaşım: İstanbul Sunucuları mı Geliyor?

FACEIT Topluluk Yöneticisi tarafından yapılan bir açıklama, yakında İstanbul sunucuları görebileceğimizin sinyallerini verdi.

Gökay Uyan / Editor

FACEIT, özellikle CS2 ile öne çıkmayı başaran ve oyunseverlere üst düzey rekabetçi oyun deneyimi sunan bir e-spor platformuydu. Uzun süredir de FACEIT’ten Türkiye’ye özel sunucu açması isteniyordu.

Şimdi ise bu konuda ülkemizdeki oyuncuları sevindirecek bir gelişme yaşandı. FACEIT’te Topluluk Yöneticisi olarak görev yapan Darwin, X üzerinden Türk bir oyunsever ile gerçekleştirdiği bir konuşmada heyecan yaratan bir açıklama yaptı.

İstanbul sunucuları mı geliyor?

Bir oyunsever, X üzerinden Darwin’e Türkiye’deki oyunculara yeterince ilgi gösterip göstermediklerini, son zamanlarda Alman sunucuların eskisi kadar iyi olmadığını söyleyen bir gönderi paylaştı. Darwin de yani bazı bölgelerde sorunlar yaşandığını kabul etti. Devamında ise nasıl bir çözüm beklendiğini, İstanbul server’ı mı istediklerini sordu.

Buna “Hayali bile çılgınca.” yanıtını alan Darwin, bir sonraki paylaşımında ise “Bakalım.” yanıtını verdi. Bu da bir gün gerçekten de FACEIT İstanbul server’ları görebileceğimizin bir sinyali olabilir. Tabii ki henüz hiçbir resmî açıklama yok. Kesin hiçbir şey söyleyemeyiz. Olmama ihtimali de var. Şimdilik sadece bu açıklamayla yetiniyoruz. Ancak gerçeğe dönüşürse bu sunucular çok az gecikmeli, sorunsuz bir rekabetçi FACEIT deneyimini Türkiye’deki kullanıcılara sunabilir.

