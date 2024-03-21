Epic Games, Fall Guys karakterlerini ve oyun dinamiklerini Fortnite'a getirmeye hazırlanıyor.

Epic Games, Fortnite'ın UEFN moduna Fall Guys'ın karakterleri, oyun özellikleri ve animasyonlarının ekleneceğini duyururken oyunun geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu. Oyuncular, mayıs ayından itibaren Fortnite içinde kendi Fall Guys parkurlarını hazırlayıp oynayabilecekler.

Epic Games'ten Saxs Persson, yaptığı açıklamada Fall Guys karakterlerinin ve oynanışının Fortnite'a getirilmesinin, oyunun Fortnite üzerinden daha çok kişiye ulaşacağını ifade etti. Öte yandan orijinal Fall Guys oyunu da desteklenmeye devam edilecek.

Fall Guys gelişmeye devam edecek

Persson, "Fall Guys'ı bugün geliştirmeye başlasaydık, Fortnite'ın içinde yapardık. Ama şimdi buradayız ve şimdilik duyuracağımız bir şey yok." ifadesini kullandı. Fortnite'ın başarısının arkadaşlarla birlikte oynamaktan geleceğini söyleyen yönetici, içerik ve oyuncu sayısı arttıkça oyunun keyfinin de arttığını ifade etti.

Fortnite'ın daha önceki Lego, Psyonix'in Rocket Racing ve Harmonix'in Fortnite Festival etkinliğini örnek olarak gösteren Persson, bu etkinliklere katılmanın yüksek olduğunu çünkü denemenin çok kolay olduğunu söyledi.

Öte yandan bir Epic Games sözcüsü, Fall Guys'ın Fortnite'tan bağımsız bir yapım olarak gelişiminin devam edeceğini ifade etti. 2020 yılında karşımıza çıkan Fall Guys, Mediatonic tarafından piyasaya sürülmüştü. 2021'de Epic Games firmayı satın almıştı. Son işten çıkarmalar, Mediatonic'i ağır şekilde etkilemişti.

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