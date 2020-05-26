İtalyan otomobil üreticisi Fiat, 500X ve 500L modellerini durdurup ikisini 500XL adını verdiği tek bir modelde birleştirmeyi planlıyor. Ancak şirket patronu, bu hamlenin yakın bir gelecekte gerçekleşmeyeceğini de dile getiriyor.

İtalya merkezli otomobil üreticisi Fiat, ABD pazarında oldukça zor dönemler geçiriyor. 500 mikrobar ile önemli bir başarı elde ettikten sonra Cinquecento ailesi, 2014 yılındaki Fiat 500L ve 2016 yılındaki 500X ile büyümüştü.

Fiat 500X, Fiat’ın son yıllarda çıkardığı en iyi araçlardan bir tanesi olurken bu küçük araç crossover’ı, markanın en güçlü modeli olarak popülarite kazanmıştı. Ancak Carbuzz’ın Auto Express’e dayandırdığı haberine göre İtalyan otomobil üreticisi, 500L ve 500X modellerini çekip ikisini tek bir modelde buluşturduğu 500XL modeliyle değiştirecek.

500L ve 500X gidiyor, 500XL geliyor

Fiat patronu Olivier Francois’ya göre 500L, şehir arabası doğası sebebiyle elektriklenme için ilk araç konumunda bulunuyor. Crossover olarak adlandırılan araçlar, oldukça popüler ki zaten bu sebepten ötürü 500X, marka için iyi sayılabilecek satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı.

Fiat, bir yandan elindeki modelleri elektrikli araçları gelecekte elektrikli arabalar haline getirmeyi düşünürken bir yandan da endüstri trendlerini takip ediyor. Şirket, 500L’i durduracak ve iki gövde tasarımını tek bir crossover’da birleştirecek. Francois, bu konuyla ilgili olarak “Günün sonunda, X ve L’yi birleştirmenin önümüzde durduğunu düşünüyoruz. Ancak yakın bir gelecekte değil ve yakın derken bu yılsonuna kadar değil” dedi.

Fiat 500’ün tasarımı, İtalyan otomobil üreticisinin ilk çıkardığı tarih olan 2007’den bu yana çok büyük değişiklikler yaşamadı. Ancak yeni Fiat 500XL’in, bu senenin başlarında çıkan tamamen elektrikli 500 modeliyle benzer olacağını düşünülüyor. Bu da bir nevi kaş gibi gözüken gündüz farlarının ve kapalı ızgaraların bulunacağı anlamına geliyor.