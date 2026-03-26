Dünya Kupası Öncesi Yeni Oyun: Yeni FIFA Oyunu 'FIFA Heroes' Tanıtıldı [Video]

EA ile ortaklığının sona ermesinin ardından suskunluğunu bozan FIFA, yeni oyunu FIFA Heroes'i resmen tanıttı.

EA ve FIFA ortaklığının sona ermesinin ardından herkes “FIFA şimdi ne yapacak?” sorusunu soruyordu. O beklenen cevap geldi ve yeni oyun FIFA Heroes ile bambaşka bir dönem başlıyor.

FIFA Heroes, alıştığımız gerçekçi futbol simülasyonlarından oldukça farklı. Oyun, hızlı tempolu 5’e 5 maçlar, küçük sahalar ve sürekli aksiyon üzerine kurulu. Yani artık uzun paslaşmalar yerine hız, refleks ve gösterişli hareketler ön planda olacak.

FIFA Heroes tanıtım fragmanı

Tanıtım fragmanında efsane futbolcu Diego Maradona yer alırken, onun yanında mitolojik ve fantastik karakterler de dikkat çekiyor. Thor, Loki ve Sun Wukong benzeri kahramanlar da oyuna dâhil edilmiş.

Bu da FIFA Heroes’u klasik bir futbol oyunundan çıkarıp, kahraman tabanlı bir arena deneyimine dönüştürüyor.

Oyunun en dikkat çekici yeniliği ise süper güçler. Artık oyuncular sadece pas atıp şut çekmiyor. Güçlendirilmiş şutlar, özel karakter yetenekleri ve maçın gidişatını değiştiren “hero” becerileri

Bu sistem sayesinde FIFA Heroes, futbol ile aksiyon oyunlarını birleştiren hibrit bir yapıya sahip.

FIFA Heroes ne zaman çıkacak?

FIFA Heroes, 26 Nisan’da mobil platformlar (iOS ve Android) için piyasaya sürülecek.