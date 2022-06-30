Bu içeriğimizde diorama sanatıyla ilgilenen ve sosyal medyada 'karina' ismiyle görmüş olabileceğiniz Şimal Gürkan'ın eserlerini derledik. Sanatını yaparken detayları atlamayan sanatçı, bir sahnenin kitaplığında gördüğünüz kitapları bile elle yapıyor.

Hayali olarak kişinin kendisinin yarattığı ya da gerçekten yaşanmış olayların veya sahnelerin 3 boyutlu olarak modellenmesi olarak tanımlayabileceğimiz diorama sanatı, tarihi olayların ya da film sahnelerinin sanatçı yorumuyla karşımıza gelmesine olanak sağlıyor.

Ülkemizden bir isim olan Karina, ya da gerçek ismiyle Şimal Gürkan da bu sanatın olanaklarını kullanarak kendi tarzıyla ikonik film sahnelerini ve kendi kafasından çıkan orijinal tasarımları somut hâle getiriyor. Örneklere bakınca daha iyi anlayacağınız, detay dolu eserlerine gelin birlikte bakalım.

Şimdi o kadar korkunç değil: Alfred Hitchcock'un meşhur Psycho filmindeki banyonun minyatürü

Banyonun normalde nasıl göründüğünü bilmiyorsanız buradan bakabilirsiniz:

Burada ise yapımı 1 aydan fazla süren, Interstellar filminden Murphy'nin odasını görüyoruz: Detaylar gözden kaçmıyor

Peki buradaki kitaplar nasıl yapıldı?

Sahnenin orijinali ise bu şekilde:

Sıradaki sahne, Grand Budapest Hotel filminden geliyor. Karşınızda resepsiyon sahnesinin minyatürü:

Filmde ise böyle görünüyordu:

Kitaplığın arkasında saklı olan 'gizli oda' fikrine hepimiz aşinayızdır:

Sırada 'Dünyanın sonundan bir ev' şeklinde dilimize çevirebileceğimiz 'a house from the end of the world' var. Açılması pek de mümkün görünmeyen bir kapının üzerinde 'çıkış yok' yazması, yavaş yavaş doğaya teslim olan duvarlarla birlikte oldukça hoş bir hava yaratıyor:

Burada ise ufak olmasına karşın detaylarıyla kendisine hayran bırakan Hobbit kapısı bulunuyor

Neil Gaiman'ın yazdığı ve Laika Studios'un ekranlara taşıdığı Coraline'daki bahçenin küçük bir kısmı:

Bahçenin ele alınan kısmı bu şekilde görünüyor:

Bahçenin dikdörtgen alan içindeki küçük bir kısmı minyatür hâline getirilmiş

​ Post-apokaliptik (kıyamet sonrası) temalı bir minyatür piyano...

Ve insanı kendine hayran bırakan detayları:

Noel Baba'nın ziyareti isimli çalışma ve göz alıcı detayları:

İsmini 'mezar odası' şeklinde bir nebze dilimize çevirebileceğimiz eserden de 'kıyamet sonrası' havasını alabiliyoruz.

Detaylarına göz atınca her şey daha da çekici hâle geliyor:

Bu linke tıklayarak Karina'nın eserlerin satışlarını gerçekleştirdiği Etsy, Shopier ve OpenSea sayfalarına ulaşabilirsiniz. Son olarak eserlerin aşamalarını paylaştığı Instagram hesabına ve öğretici videolar yüklediği YouTube hesabına da aynı linkten ulaşabilirsiniz. Karina'nın ikonik film sahneleri üzerinde çalışmaya devam ettiğini ve 2022'nin kasım ayına doğru 7 farklı minyatür yapmayı hedeflediğini de belirtelim.