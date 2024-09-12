Yasaklandıktan 10 Yıl Sonra: Flappy Bird Geri Dönüyor

Fenomen mobil oyun Flappy Bird, 10 yıllık bir aradan sonra geri geliyor.

2014 yılında Vietnam merkezli geliştirici Dong Nguyen, viral olan mobil oyun Flappy Bird'ü yayımladığında oyun dünyasını şoke etmişti. O dönemde oyunun günlük kazancı on binlerce dolara ulaşıyordu. Daha sonra oyun yayımdan kaldırılmış ve telif davalarına konu olmuştu. Nguyen, "Flappy Bird benim başarımdı. Ama aynı zamanda basit hayatımı da mahvetti. O yüzden artık ondan nefret ediyorum." demişti.

Flappy Bird şimdi geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Oyunun yeni ve gelişmiş versiyonu çok sayıda platformda yer alacak. Yeni versiyon, iOS ve Android dışında internet tarayıcılarda da oynanabilecek. Web versiyonu ekimde çıkacak olan oyun, mobil cihazlara ise 2025'te gelecek.

Bu defa Nguyen yapmayacak

Yeni Flappy Bird oyununu ise Nguyen imzalı olmayacak, Flappy Bird ve oyunun esinlendiği iddia edilen Piou Piou vs. Cactus markasının da sahibi olan Gametech Holdings'ten yapımın haklarını alan the Flappy Bird Foundation (Flappy Bird Vakfı) yeni oyunun geliştiricisi olacak.

Flappy bird Vakfı şimdiden oyunların geleceğini de tasarlamaya başlamış durumda. Bu sürümlerde yeni oyun modları, karakterler, ilerleme sistemi ve devasa çok oyunculu mücadeleler yer alacağı belirtiliyor.

Flappy Bird'ün geri dönüşünü sağlayan ekibin başındaki isim Michael Roberts, "Flappy Bird'ü geri getirip oyuncuları yıllar boyunca meşgul edecek taze bir deneyim sunacak olmaktan dolayı heyecanlıyız. Küçük kuşumuz için büyük planlarımız var!" açıklamasında bulundu.