Ford’un Tamamen Elektrikli SUV’sinin Adı: Mustang Mach-E

Ford’un Mustang’lerden ilham aldığı, tamamen elektrikli olan SUV aracının ismi sonunda belli oldu. Amerikalı üretici, aracın isminin resmi olarak Mustang Mach-E olduğunu duyurdu.

Amerikan otomobil üreticileri de elektrikli otomobiller konusunda çalışmalarını devam ettiriyor. Sektörün en büyük firmalarından olan Ford da bunlardan biri. Firma, tamamen elektrikli bir SUV modeli üzerinde çalışırken, aradığı ilhamı da ikonik Mustang serisinde bulmuştu.

Aracın resmi tanıtım tarihi 17 Kasım. Ford tanıtım öncesi bilgileri oldukça iyi saklıyor. Yine de aracın ismi hakkında pek çok teorinin ortaya atılmıştı. Üretim aşamasında Mach 1 kod adıyla anılan otomobilin yeni adı resmi olarak açıklandı.

Aslında aracın kod adı ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra kulislerde mach-E ismi dolanmaya başlamıştı. Bu isim çok da şaşırtıcı bir şeçim değil zira elektrikli otomobil pazarı yeni bir pazar. Haliyle bu alana yeni giren her firma ya e-isim ya da isim-e formulüyle modellerini isimlendiriyor.

Elektrikli Ford’un fiyatı cep yakacak

Gelecek hafta yapılacak olan Los Angeles Otomobil Fuarı’nda elektrikli modeli aktör Idris Elba’nın sunacağı açılışta göreceğiz. Etkinlik biter bitmez de Ford’un internet sitesi üzerinden siparişler açılacak. Aracı almak isteyen kişilerin 500 dolar depozito bırakması gerekiyor ancak bu parayı daha sonra geri alabiliyorlar.

Yeni Ford Mustang Mach-E’nin fiyatının 50 bin dolar civarında olacağı söyleniyor. Kısa ve uzun mesafe varyantları olacak olan araç, arkadan itişli ya da dört çeker olarak seçilebilecek. Aracın menzilinin ise 490 kilometreye yakın olması bekleniyor. Bu menzil, bu boyutta bir araç için endüstri standardı gibi gözüküyor.

Araç daha önce çeşitli testler sırasında görüntülenmişti ancak bu görüntüler hep aracın kamuflaj altında olduğu kareler idi. Yani aracın neye benzediğini henüz görebilmiş değiliz. Şimdilik Ford’un bize verdiği tasvirlerle idare etmek zorundayız.

Ford'dan elektrikli araçlara 11 milyar dolar

Mach-E, Ford tarafından elektrikli otomobillere ayrılan 11 milyar dolarlık inanılmaz bütçeyle yapılan ilk ürün olacak ve bir anlamda firmanın bu alandaki Model-T’si olmayı deneyecek. Firmanın amacı ise 2022 yılına kadar yer aldıkları pazarlarda toplam 40 elektrikli modeli piyasaya sürebilmek. Firmanın hali hazırda da bir Ford F-150 üzerinde çalıştığı biliniyordu.

Öte yandan firma daha şimdiden gözünü bu ilk elektrikli modellerin ötesine dikmiş durumda. Ford’un geçen Nisan ayında yaptığı açıklamalara baktığımızda, EV girişimi Rivian’dan aldığı teknoloji üzerine yapacağı 500 milyon dolar yatırımla yeni modeller geliştirecek. Amerikalı firmanın ayrıca Volkswagen’in modüler elektrikli otomobil platformunu kullanarak da bir araç üretecek.