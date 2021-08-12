Ford GT’nin Yeni Tasarımının Fotoğrafları Ortaya Çıktı

2022 yılında son kez piyasaya sürülecek Ford GT'nin casus fotoğrafları ortaya çıktı. Test sürüşü sırasında çekilen fotoğraflar, Ford GT'nin arka tarafında yapılan değişiklikleri ortaya çıkarırken, yeni modelin çok daha güçlü bir model olarak piyasaya sürüleceği iddialarını güçlendirdi.

Ford'un bugüne kadar ki en ikonik spor otomobili GT, asfaltlara veda etmek için gün sayıyor. Amerikan otomobil devinin üreteceği son GT, 2022 yılında piyasaya sunulacak en son model ile aramızdan ayrılacak.

Ford, piyasaya sürmeye hazırlandığı Ford GT üzerinde çalışmalara devam ediyor ve yeni model hakkında herhangi bir detay paylaşmıyor. Ancak Motor1.com'un yaptığı habere göre Michigan'da test edilen modelin gizlice çekilen fotoğrafları, yeni Ford GT'nin eskisinden çok daha güçlü bir motorla karşımıza çıkacağının ilk işareti olabilir.

Arka tarafta yapılan değişiklikler, Ford GT'nin çok daha farklı bir motora sahip olduğunun işareti olabilir

Bugüne kadar Ford GT hakkında ortaya atılan iddiaların arasında, yeni modelin bir canavar gibi güce ve aynı zamanda sese sahip olan 7,3 litrelik Godzilla V8 motora sahip olacağı söyleniyordu ancak bu iddiaları sağlamlaştıracak hiçbir delil ya da açıklama bulunmuyordu.

Ford GT'nin sürüş testi sırasında çekilen fotoğraflar ise Amerikan otomobil devinin Ford GT'ye çok daha güçlü bir motorla veda edeceğini kanıtlar nitelikte oldu. Yukarıda fotoğrafta kırmızı daire içine alınmış şey, GT'nin motor yağı kapağı. Eski modellerden farklı bir yerde konumlandırılmış bu kapak bile, Ford GT kaputunun altında farklı bir donanım yattığını gösteriyor. Fotoğraflar her ne kadar bulanık olsa da aracın alt kısmında bulunan egzos yönlendirmeleri ve boruları, GT'de bazı değişiklikler yapıldığının bir diğer kanıtı.

Tüm bu detaylara rağmen 2022 yılında çıkacak Ford GT'de V8 motoru hiç görmeme şansımız olduğunu da söyleyelim. Belki de Ford, bugüne kadar kullandığı EcoBoost V6 motor ile Ford GT'ye veda edecek ve aracın arkasındaki değişikliklerin de başka bir şey için yapıldığı ortaya çıkacak.