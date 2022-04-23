Ford'un Lüks Araç Markası Lincoln'den Yeni Star Concept EV

ABD'nin en büyük SUV üretilerinden biri olan Lincoln, elektrikli araç piyasasına iddialı bir giriş yaptığı yeni Star Concept EV modelini tanıttı. Şirket, aracın her şeyin başlangıcı olduğunu ve gelecekte çok daha güzel projelerle karşımıza çıkacaklarını belirtiyor.

Uzun yıllardır ABD’de lüks düşkünü kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilen Ford’un Lincoln marka araçlarına bir yenisi daha ekleniyor. Son derece fütüristik bir tasarıma sahip olan araç, görünüşüyle olduğu kadar teknik özellikleri ve iç tasarımıyla da oldukça dikkat çekici.

Lincoln’ün elektrikli araç üretimine başlangıç için büyük bir adım olarak gördüğü Star Concept EV, şimdiden lüks sürüş keyfi yaşamak isteyenlerin gözdesi olacak gibi görünüyor. Gelin, gelecekten gelmiş gibi görünen Lincoln Star Concept EV’e biraz daha yakından bakalım.

Star Concept EV, sürüş keyfinize eğlence katacak ayrıntılarla donatılmış

Geçtiğimiz çarşamba günü piyasadaki yerini alan Star Concept EV, Licoln’ün elektrikli araç projelerinin yalnızca başlangıcı olarak görülüyor. Şirket yeni tasarımlarını farklı konseptlerle bir araya getirerek Star Concept EV’in, sürücülere oldukça keyifli bir sürüş deneyimi yaşamasına olanak tanıyor. Araç hareket halinde veya değilken tasarımındaki ışık, görüntü, koku ve sesler yardımıyla kullanıcıların adeta 5 duyusuna hitap ediyor. Gün doğumunda bir gezintiye çıkmak istediğinizde aracın içi gün doğumu renklerine bürünüyor ve kulağınıza okyanus sesleri, burnunuza deniz kokusu gelmeye başlıyor. Bununla birlikte dijital asistanıyla da park etmenize veya yolu görmenize de yardımcı oluyor.

İç tasarımında dikkat çeken bir diğer özelliği oldukça ferah ve geniş koltuklara sahip olması. Aracın hiçbir alanında lüks ve konfordan ödün verilmemiş. Lüks ve konforun yanı sıra, araçta unutulmayan bir diğer özellik ise; sağlamlık. Lincoln, aracın üretimi sırasında Star Concept EV’in kullanıcılar için birer ‘sığınak’ olmasına dikkat ettiklerini belirtiyor. Bu da Star Concept Ev’in sürücülere eğlenceli bir sürüş sunarken aynı zamanda sağlamlıktan da ödün verilmediğini gösteriyor. Lincoln Başkanı Joy Falotico “Bu aracı, müşterilerimiz için üçüncü bir alana dönüştürmek için çalışırken gelecek nesil için lüksü nasıl yeniden tanımladığımızın mükemmel bir örneği” sözlerine yer verdiği açıklamasıyla da gelecek planlarıyla ilgili şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

Star Concept EV'in oldukça şık yeni görüntüleri