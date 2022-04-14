Tarihin en çok sevilen otomobillerinden olan Ford Mustang GT'nin yeni modelinin tasarımı sızdırıldı. Görüntüler incelendiğinde aracın otomobil hayranlarını sevindirecek bir tasarıma sahip olduğu görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli dev otomobil üreticisi Ford’un Mustang modeli, dünyanın en çok beğenilen araçları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle Ford Mustang ve rakibi Chevrolet Camaro’nun üretiminin bir süre durdurulacağını sizlere aktarmıştık.

Şimdi ise Ford’un çok sevilen Mustang GT modeli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gelen haberlere göre Ford Mustang GT’nin 2024 modelinin tasarımı sızdırıldı. Görüntüler incelendiğinde heyecanla beklenen aracın yine otomobil severlerin ağzının suyunu akıtacak bir tasarıma sahip olduğu gözlemlendi.

2024 Mustang GT’den görüntüler sızdırıldı

Öncelikle, geçtiğimiz yıllarda tanıtılan tamamen elektrikli Mustang Mach-E modeli ortaya çıktığında birçok kişinin kafasında soru işareti oluştuğunu belirtelim. Bu araç, alışık olduğumuz sert görünümden ziyade daha ‘yumuşak’ olarak nitelendirilebilecek bir tasarıma sahipti. Bu durum da ‘Mustang’in sevilen coupe modelinin yenisi de mi böyle bir tasarıma sahip olacak?’ sorularını gündeme getirmişti. Ancak ortaya çıkan görüntüler, korkulanın pek gerçekleşmeyeceğini ortaya koydu.

Yeni modelin iki hibrit motorla sunulacak olmasının modelin çekiciliğini biraz kaybettirdiğini söylemek mümkün; ancak tasarıma bakıldığında 2024 Mustang GT’nin tasarımının daha da keskin olacağı gözlemlenebiliyor. Gelen fotoğrafların ikisinde, yolda giderken görüntülenen aracın üstü kapalı olduğu için tasarım hakkında pek detay anlaşılmıyor.

Ancak bir Facebook sayfası tarafından sızdırılan ve otomobilin ön kısmını görmemizi sağlayan diğer bir görüntü, araca ilk kez bir bakış sağlıyor. Bir broşüre ait olduğu aktarılan bu görüntüde aracın GT500’den ilham alan bir kaputa, daha keskin ızgaralara ve Mach-E’den esinlenen farlara sahip olduğu görülüyor. Kısacası yeni Ford Mustang GT, beklenen yumuşak tasarımdan ziyade agresif ve modern bir tasarımla karşımıza çıkacağa benziyor. Peki siz yeni Ford Mustang GT’nin bu tasarımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

İşte sızdırılan görüntü