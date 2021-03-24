Ülkemizde en çok kullanılan ticari araçlardan olan Ford Transit Connect, 2021 yılında da 2020’de yakaladığı modern çizgileri korumaya devam ediyor. Bu içeriğimizde, ticari araçların donanımsal olarak en dolu modellerinden biri olan Ford Transit Connect’in özelliklerine ve fiyat listesine yakından bir göz atıyoruz.

Ülkemizde ticari araç pazarını domine eden model Ford Transit Connect, modern tasarımı ve ödüllü güvenlik önlemleri ile ön plana çıkıyor. ABD’li otomobil devi Ford’un Transit modelleri de ülkemizde üretiliyor. Ülkemizde üretilen otomobillerin satın alımında sağlanan düşük faizli taşıt kredisi nedeniyle Ford Transit serisi ülkemizde en çok tercih edilen ticari araçların başında geliyor.

Tabi Ford Transit modellerinin bu denli tercih edilmesindeki tek etken düşük faizli krediler değil. Ford Transit serisinin ödül almış güvenlik önlemleri, araçların dayanıklılığı, geniş servis imkânı ve tasarımı da Ford Transit’in unvanına destek oluyor. Hazırsanız yeni Ford Transit Connect özelliklerine ve fiyat listesine hep beraber yakından bakalım.

Tasarım:

Dış tasarım: Önden neredeyse Focus, yandan ticari

Ford Transit Connect 2021 modeli ile birlikte, 2018 modellerinin yumuşak ve eski görünümlü tasarımını bir kenara bırakmış durumda. Daha sert ve modern çizgilere sahip olan yeni Ford Transit Connect, eski modellere göre bir miktar daha uzun bir yapıya sahip olarak daha çok yük taşıma alanı da sunuyor.

Bunun dışında sadece yolcu ve sürücü kısmında pencere kullanılan Ford Transit Connect’in yük taşıma kısmı tamamen kapatılmış durumda. 5 kapılı tasarıma sahip olan Ford Transit Connect’te arka kapılar da yük taşıma alanına yandan erişim sağlıyor. Ford Transit Minibüs’lerdeki gibi büyük ve hırçın bir ön ızgaraya sahip olan Ford Transit Connect, bu hırçın görünümü sert hatlara sahip ön far tasarımı ile tamamlıyor.

İç tasarım: Evin en küçük odası gibi

Ford Transit Connect modelinin iç tasarımında en çok merak ettiğimiz noktalardan biri aracın taşıma kapasitesi olacaktır. Aracın kendi uzunluğu 4,8 metre civarında iken maksimum 3,4 metre uzunluğundaki nesneleri taşıma imkânı sunuyor ve maksimum yük kapasitesi 828 kg olarak belirtiliyor.

Sürücü kabinine geldiğimizde bizleri bir sürücü ve bir yolcunun oturabileceği ferah bir kabin karşılıyor. Oldukça sade ve modern bir tasarıma sahip olan Ford Transit Connect’in iki kademeli yolcu koltuğu bulunuyor. Bu yolcu koltukları tek tek kaldırılarak USB portlarına erişilebiliyor ve daha fazla yük alanı oluşturulabiliyor.

Güvenlik

Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi:

Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi, aracın ilerleyişini tekerlek sensörleri sayesinde sürekli izler. Araç hakimiyetinin kaybedildiğini algıladığı anda tekerleklere ABS benzeri otomatik fren uygulayarak aracı dengede tutar. ABS sensörlerini kullanan bu sistemin ABS ile karıştırılmaması gerekir. Fakat yine de bu sistem, refleks gösteremediğimiz gerekli durumlarda oldukça kritik işleve sahip oluyor.

Gelişmiş Çekiş Kontrol Sistemi:

Yine ABS sisteminin sensörlerini kullanarak çalışan Çekiş Kontrol Sistemi, sürücülere araç yükteyken veya değilken en iyi kavramayı sağlamayı hedefler. Yük ve yol durumuna göre en iyi performans, denge ve kavrama gücünü sağlayan bu sistem; her tekerleğin gücünü sürekli olarak izler ve duruma göre tekerleklerin güçlerini ayrı ayrı ayarlar.

Acil Durum Fren Desteği:

ABS’den farklı olarak Acil Durum Fren Desteği, aracın acil durumlarda maksimum fren kuvvetine ulaşmasına yardımcı oluyor. Sistem, fren uyguladığınız gücü algılıyor ve gerekiyorsa bu fren gücünü kendisi arttırıyor. Aynı zamanda da fren gücünü arttırırken Elektronik Denge Kontrol sistemi sayesinde aracı dengede tutmaya devam ediyor. Bu acil fren durumlarında ayrıca aracın arkasında bulunan acil fren lambaları yanıp sönmeye başlıyor ve arkadan gelen sürücüler uyarılıyor.

Geri görüş kamerası ve arka park sensörü:

Günümüz araçlarının olmazsa olmazı hâline gelen geri görüş kamerası, Ford Transit Connect’in dikiz aynasına gömülü şekilde geliyor. Siz aracı geri vitese taktığınızda dikiz aynasında kamera ve aracın hangi yöne hareket ettiğini gösteren çizgiler beliriyor.

Kamera ile birlikte çalışan arka park sensörü de bulunuyor. Oldukça klasik olan bu arka park sensörü, aracın arkasında bulunan nesnelerin uzaklığına ve yakınlığına göre farklı sesli uyarılar veriyor.

Diğer güvenlik önlemleri:

Ford Transit Connect’in güvenlik önlemleri sıraladıklarımızla sınırlı kalmıyor. İki kişilik sürücü kabininde sürücü ve yolcu hava yastığı bulunduran Ford Transit Connect; Yokuş Kalkış Desteği, çocuk kilidi, Acil Durum Fren Uyarısı, yarı bağımsız arka süspansiyon ve Ford Kolay Yakıt Sistemi gibi birçok güvenlik donanım ve teknolojilerine sahip.

Konfor

12V güç çıkışları:

Ford Transit Connect, hem kargo alanında hem de sürücü kabininde 12V güç çıkışlarına ev sahipliği yapıyor. Bu çıkışlardan bir tanesi hemen direksiyonun üst kısmındaki açılır panelde bulunurken, diğer vites bölümünde yer alıyor. Bunların yanı sıra sürücü koltuğunun sol tarafı kaldırıldığında yine küçük bir depolama alanı ve USB portu bizleri karşılıyor.

Start/Stop sistemi:

Trafikte veya uzun ışıklarda takılıp kaldığımız durumlarda Start/Stop sistemi otomatik olarak motoru durdurabiliyor. Motor durmuş olsa da klima, radyo veya multimedya sistemleri çalışmaya devam ediyor. Daha sonra sürüşe devam etmek için sadece gaz pedalına basmanız yeterli oluyor. Özellikle trafiği yoğun şehirlerde kullanışlı hâle gelen bu özellik, yakıt tüketiminde de tasarruf etmemizi sağlıyor.

Multimedya sistemi:

Tek adet akıllı ekran bulunduran Ford Transit Connect’in multimedya sistemi Ford SYNC 3, başka bir ekrana gerek kalmadan tüm işlerinizi halledebiliyor. Dokunmatik ekrana sahip olan Ford SYNC 3’ün navigasyonu sesli komut ile de kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra sesli komut ile müzik çalma veya değiştirme gibi işlemler de yapabiliyorsunuz.

Ford Transit Connect donanım paketleri:

Ford Transit Connect’in birçok donanım paketi olsa da ülkemizde sadece Trend olarak adlandırılan Türkiye özel paketi satışa sunuluyor. Tek motor seçeneğine sahip bu donanım paketinde 1.5 litre 100 beygir gücüne sahip dizel bir motor kullanılıyor. Trend paketinin içeriğine baktığımızda ise yukarıda sıraladığımız donanımlar ve teknolojiler bu tek pakette toplanmış durumda.

Ford Transit Connect performansı, motoru ve yakıt tüketimi:

Yeni Ford Transit Connect’in ülkemizde satılan tek motor seçeneği bulunuyor. 6 ileri manuel vitesli şanzımana sahip olan bu motor 1.5 litre hacminde ve 100 beygir gücünde olarak karşımıza çıkıyor. 1.5L Ford EcoBlue 100 PS TDCi dizel motor, yakıt tüketimi konusunda oldukça cimri ve bu konuda ödüllere de sahip.

1.5L EcoBlue 100 PS TDCi Dizel:

Ortalama (lt/100km): 4,5

Şehir içi (lt/100km): 5,1

Şehir dışı (lt/100km): 4,3

Ford Transit Connect 2021 fiyatları:

Ford Transit Connect 2021 1.5L EcoBlue 100 PS (Kısa Şasi): 172.800 TL Destekli kredi ile 176.300 TL

Ford Transit Connect 2021 1.5L EcoBlue 100 PS (Uzun Şasi): 181.300 TL Destekli kredi ile 185.000 TL



Sizler için yeni Ford Transit Connect özelliklerine ve fiyat listesine yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Modern tasarımı, yakıt tasarrufu ve genişletilmiş taşıma alanı ile yeni Ford Transit Connect, bir süre daha yerli ticari araç pazarını domine edecek gibi duruyor. Sizler de yeni Ford Transit Connect hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.