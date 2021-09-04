Formula 1 hayranlarının yarış hasreti, geçtiğimiz hafta Belçika'da yağan yoğun yağmur nedeniyle 1 hafta daha uzamıştı. Bu hafta sonu yapılacak olan Hollanda GP için sıralama turları tamamlandı.

Formula 1'de sezonun ikinci yarısı geçtiğimiz hafta Belçika'da tam olarak yapıldığı söylenemeyecek olan SPA'daki yarışla başlamıştı. Yarışseverlerin büyük heyecanla beklediği Hollanda GP ile sezon devam ederken, sıralama turları da tamamlandı.

Âdeta futbol maçlarında gördüğümüz tribünleri andıran tribünleri ile Max Verstappen'in büyük destek gördüğü Hollanda GP sıralama turlarında, Covid-19 testi pozitif çıkan Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen piste çıkmadı. Onun yerine Kubica piste çıktı.

İlk seansta sürpriz

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Red Bull Racing'in tecrübeli pilotu Sergio Perez'in ilk seansta elenmesi sürpriz oldu. Bu seansta elenen diğer isimler ise Sebastian Vettel, Kubica, Mick Schumacher ve Mazepin oldu.

İkinci seansta ise Williams pilotu George Russell ikinci zaman turunda pist dışına savruldu ve bu nedenle seans durdu. Yine de Russell kendi imkanlarıyla piste dönmeyi başardı ve kazadan herhangi bir sorun yaşamadan çıktı. Seans tekrar başladığında bu defa Williams'ın diğer pilotu Latifi 8. virajda duvara çarptı. Seansın devam etmeyeceği açıklandıktan sonra elenen isimler Russell, Stroll, Norris, Latifi ve Tsunoda da bu seansta elenmiş oldu.

İlk cebin sahibi belli oldu

Sıralama turlarının üçüncü seansının sonunda pole position'ın sahibi Red Bull Racing takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu. Onu Mercedes'ten Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas takip etti. Sıralamayı tamamlayan diğer pilotlar Gasly, Leclerc, Sainz, Giovinazzi, Ocon, Alonso, Ricciardo oldu.

İki şampiyonluk adayı yarın bu pistte ilk sıradan yarışa başlayacak. Şampiyonluk mücadelesinde Hamilton ilk sırada ancak son yarışı kazanan Verstappen, kendi ev sahibi olduğu yarışta yeniden liderlik için mücadele edecek.