Fortnite Güncel Sistem Gereksinimleri - 2020

Bilgisayarım Fortnite kaldırır mı diye soruyorsanız bu içeriğimiz tam da size göre demektir. Fortnite PC sistem gereksinimleri neler, önerilen donanımlar hangileri gibi sorularınızın cevaplarını derledik.

PC oyun dünyasındaki en popüler hayatta kalma oyunlarından biri Fortnite. Oyunu daha önce oynamasanız bile mutlaka adını duymuş olabilirsiniz. Futbolcuların ve ünlülerin yaptıkları Fortnite dansı, Fortnite figür oyuncakları ve birçok etkinliği ile adından sıkça söz ediliyor. Sıkı bir PC oyuncusuysanız herkesin konuştuğu Fortnite’ı oymanın belki de tam zamanı olabilir.

Fortnite Mobile sistem gereksinimleri açısından tam bir canavar olsa da, oyunun PC versiyonu düşük sistem gereksinimleri istiyor. Öyle ki “tost makinesi” olarak tabir ettiğimiz bilgisayalar bile Fortnite’ı çalıştırabilir. Önerilen sistemler gibi performans vermese de Fortnite silahları ve kostümlerini denemek için yeterli olacaktır. Peki Epic Games’in Fortnite için önerdiği sistem gereksinimleri neler?

Fortnite sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit veya Mac OSX Sierra

İşlemci: i3 2.4 Ghz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 4000

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

İşlemci: i5 2.8 Ghz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 eşdeğeri DX11 GPU

Video Belleği: 2 GB VRAM

Epic Games’in önerdiği minimum sistem gereksinimleri aslında oldukça makul düzeyde. Sıradan bir Fortnite oyuncusuysanız yukarıdaki donanım ve üzerine sahip bilgisayarlarda oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bu yüksek grafik ayarları veya çözünürlük anlamına gelmese de, düşük ayarlarda kasma veya takılma gibi sorunlara yol açmayacaktır. Daha iyisini istiyorsanız önerilen sisteme bir bakmalısınız.

Oyunda daha iyi olmak istiyorsanız bazen iyi sistem tercihleri yapmanız ve sahip olmanız gerekir. Fortnite da bu oyunlardan biri. Sadece iyi oyuncu olmak için değil oyunu daha akıcı halde izlemek için de önerilen sistem gereksinimlerini tercih etmelisiniz. Yukarıdaki donanımlara sahip bir bilgisayar, Fortnite’ı akıcı bir şekilde çalıştırmak için yeterli olacaktır.

Önerilen donanımlar Fortnite oynamak için yeterli mi?

Her oyun için firmalar belirli sistem özellikleri sunar. Aslında bunu yaparken hesaba katılmayan bir şey var; güncellemeler. CS: GO, PUBG ve Fortnite gibi oyunlar çok fazla güncelleme alıyorlar. Bu güncellemelerin genellikle Fortnite silahları, kostümleri ve içeriği hakkında olduğu zannediliyor. Ancak aslında firmalar oyun yazılımı konusunda da güncellemeler yapıyor.

Bu güncellemeler direkt olarak oyun performansını etkileyebilir. Yani bir gün önce sıkıntısız çalışan oyun, gelen bir güncellemeden sonra bir anda bozulabilir, kasmaya başlayabilir. Bu nedenle en doğrusu önerilen sistem yerine daha da iyi bir donanıma sahip bilgisayar toplamak veya satın almak. Çünkü Fortnite da dahil olmak üzere tüm oyunlar her geçen gün daha da gelişiyor.

Buna bir örnek vermek gerekirse Fortnite önerilen sistem gereksinimleri içerisinde 8 GB RAM’in yeterli olduğu belirtiliyor. Evet, bu sadece oyunu çalıştırmak için belki yeterli olabilir. Ancak arka planda Chrome, müzik oynatıcısı gibi farklı programlar çalışırken kasmalara yol açabilir. Günümüzde masaüstü bilgisayarlarda en az 16 GB RAM olması gerektiği kuşkusuz bir gerçek.

Bu nedenle Fortnite veya diğer yeni oyunlar için bilgisayar toplarken bunları da hesaba katmamız gerekiyor. Sadece bu da değil; aklınıza Fortnite kaç GB sorusu da gelmiş olabilir. Oyun şu an 30 GB yer kaplıyor. Bu da SSD kullananlar için ciddi bir yük olabilir. Başka oyunlar da oynuyorsanız ekstra bir harici disk almanız gerekecektir. Satın aldığınız oyunları bu diske kurabilirsiniz.

Tüm bunları dikkate alarak bilgisayar topladıktan sonra geriye tek bir şey kalıyor. Fortnite hesap oluşturma işlemini yapabilir ve oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Artık Fortnite V PAPEL harcamak veya Fortnite Tracker içinde sıralamaya girmek için iyi bir bilgisayarınız var. Yüksek donanımlı bir bilgisayar toplayamasanız bile önerilen sistem sizi bir süre daha idare edecektir.