Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Fotoğraf Düzenleme Uygulaması

Günlük işlerimizin neredeyse tamamının mobil cihazlarda çözülebiliyor olmasıyla birlikte fotoğrafçılık da son derece mobil hale geldi. Teknolojinin olağanüstü noktalara ulaşması, akıllı cihazların profesyonele yakın fotoğraflar çekmesini mümkün kıldı ve bununla birlikte fotoğraf düzenleme uygulamalarına olan ihtiyaç arttı.
Onlarca farklı tarzda fotoğraf çekmek ve teknik kullanmak mümkün iken kullanıcıların düzenleme işlemlerini de mobilde yapabilmesi bir gereksinim oldu. Adobe, Google gibi dev geliştiricilerin bazı uygulamalarıyla birlikte birçok farklı amaca hizmet eden farklı fotoğraf düzenleme uygulamaları piyasaya sunuldu. Bu yazımızda fotoğraf düzenleme konusunda size yol arkadaşı olabilecek uygulamalardan söz edeceğiz.
Yol arkadaşınız olabilecek 10 fotoğraf düzenleme uygulaması:
- Instasize
- LightX
- StoryArt
- Touch Retouch
- Lensical
- Snapseed
- VSCO
- Prisma Photo Editor
- Adobe Lightroom
- Adobe Photoshop Camera
- PicsArt
- LiveCollage
- Canva
- Hypocam
- Over
Her platform için hızlı bir şekilde fotoğraf ölçeklendirme imkanı: Instasize
- Geliştirici: Instasize
- Puan: 4,3
- Boyut: 24 MB
Her sosyal medya platformunun fotoğraf paylaşımı için belirlediği farklı standartlar ve ölçüler mevcut. Instagram’da hikayeler ve gönderiler için bile fotoğraf standartları değişmekte ve bu da kullanıcılar için ekstra düzenleme ihtiyacı anlamına geliyor. Instasize, birkaç saniye içinde dilediğiniz sosyal medya platformuna özel olarak fotoğraflarınızı ölçeklendirebiliyor. Uygulamanın ücretli olarak sunduğu reklam kaldırma özelliği ile düzenleme sürenizi daha da kısaltabilirsiniz.
Daha fazla ücretsiz içerik ve düzenleme seçeneği: LightX
- Geliştirici: AndOr
- Puan: 4,5
- Boyut: 22 MB
İşlev açısından PicsArt’ı andıran LightX, kısmen daha kısa sürede işlemlerinizi halledebileceğiniz bir uygulama. PicsArt’tan farklı olarak daha fazla ücretsiz içeriği bulunan LightX, ücretli versiyonunda daha fazla düzenleme seçeneği içeriyor olsa da ücretsiz versiyonuyla da bir kullanıcının ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilecek durumda.
Daha profesyonel Instagram hikayeleri: StoryArt
- Geliştirici: ryzenrise
- Puan: 4,7
- Boyut: 34 MB
Instagram hikayeleri için özel olarak geliştirilmiş olan StoryArt, Instagram profiliniz için gerekebilecek tüm görsel düzenleme ayarlarını içeriyor. Öne çıkarılan görsellerle birlikte profilinizi düzenlemenize olanak sağlayan uygulama, fotoğraflarınızı saniyeler içinde kolajlama, güneş ışığı ekleme ve filtreleme opsiyonları sunuyor.
İstenmeyen objeleri ve kişileri fotoğraflarınızdan kaldırma imkanı: Touch Retouch
- Geliştirici: ADVA Soft
- Puan: 4,6
- Boyut: 15 MB
Fotoğrafların arka planında istenmeyen objeler ve kişileri silmek her kullanıcı için gerekli bir özellik olmaya başladı. Bunu bilgisayar ortamında yapmak son derece kolay olsa da mobil uygulamalarda bu işlemi kolayca gerçekleştirebilen çok az seçenek mevcut. Touch Retouch, fotoğrafların arka planındaki çöp kovası, direkt, tabela gibi birçok unsuru başarılı bir şekilde ortadan kaldırabiliyor.
Fotoğraflarda yaşlandırma ve gençleştir yapabileceğiniz hafif uygulama: Lensical
- Geliştirici: Apptly LLC
- Puan: 4,4
- Boyut: 98,9 MB
Fotoğraf düzenleme konusunda farklı kapıların kilitlerini açmış olan Lensical, yüz hatlarını değiştirmekten yaşlandırmaya dek birçok farklı opsiyon içeriyor. Yüzdeki sivilce, ben gibi detayları silmenin yanı sıra saç ve sakal eklemeyi de mümkün kılan Lensical, şimdilik yalnızca iOS’ta kullanılabilir durumda.
Tüm zamanların en geniş çaplı mobil fotoğraf düzenleme uygulaması: Snapseed
- Geliştirici: Google
- Puan: 4,5
- Boyut: Cihaza göre değişmekte
Sektörün dev ismi Google’ın geliştirmiş olduğu ve tamamen ücretsiz olan Snapseed, günlük kullanım için en uygun fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri. Snapseed, kolay kullanımının yanı sıra son derece detaylı ayarlamalar yapmayı da mümkün kılıyor.
Seçilen efektin veya filtrenin ayarlamasını ekranı sağa ya da sola kaydırarak yapabildiğiniz uygulamanın metin ve çıkartma ekleme opsiyonları da bulunuyor. Snapseed, diğer fotoğraf düzenleme uygulamalarının aksine herhangi bir uygulama içi satın alma içermiyor.
Kalitel filtreler için yıllardır bir numara: VSCO
- Geliştirici: VSCO
- Puan: 4,2
- Boyut: 64 MB
Bir fotoğraf düzenleme uygulamasının aksine kendi içerisinde bir sosyal medya platformu da olan VSCO, fotoğraf düzenlemede profesyonel olan insanların da uğrak noktalarından biri. İçerisinde kendine özel efektler de bulunduran VSCO, uygulama içi satın alımlar içeriyor ve bu yöntemle birlikte kilitli olan efektleri kullanıcılara sunmuş oluyor.
Yapay zekânın sanatsal sonuçlar verdiği uygulama: Prisma Photo Editor
- Geliştirici: Prisma Labs
- Puan: 4,5
- Boyut: 13 MB
Fotoğraf düzenleme uygulamalarının birçoğu fotoğrafları çizimlere ve tablolara dönüştürme konusunda çuvallıyor. Prisma’nın farkı ise tam da bu konuda ortaya çıkıyor. Prisma, doğru ışıkta çekilmiş olan fotoğrafları son derece başarılı bir şekilde bir karakalem çizime ya da bir yağlı boya tablosuna dönüştürebiliyor. Uygulama içi satın alma seçenekleri bulunan Prisma, bu satın almalarla birlikte VSCO’daki gibi kilitli efektleri kullanıcılara sunuyor.
Bilgisayardaki kadar profesyonel detaylar: Adobe Lightroom
- Geliştirici: Adobe
- Puan: 4,3
- Boyut: Cihaza göre değişmekte
Medya sektörünün en popüler ismi olan Adobe, esasında bir masaüstü uygulaması olan Lightroom’u birkaç yıl önce mobil cihazlar için de piyasaya sundu. Lightroom, profesyonel düzeyde ışık düzenlemeleri yapmanıza olanak sağlıyor. Bu alandaki en başarılı uygulamalardan biri olan Lightroom, uygulama içi satın alımlarla birlikte perspektif değiştirme, obje silme gibi ayarları kullanıcılara sunuyor.
Ana kameranızın yerine geçebilecek yegane alternatif: Adobe Photoshop Camera
- Geliştirici: Adobe
- Puan: 4,6
- Boyut: 99 MB
Lightroom ile aynı aileden olan Photoshop Camera, akıllı cihazınızın varsayılan fotoğraf çekme uygulaması olarak kullanabileceğiniz bir opsiyon. Photoshop Camera’yı diğer uygulamalardan farklı kılan en önemli detay ise fotoğraf çekimiyle düzenlemeyi eş zamanlı olarak gerçekleştirmesi. Uygulama içerisinde fotoğraf çektiğiniz sırada gökyüzündeki bulutları kaldırmanız ya da çevreye farklı efektler eklemeniz mümkün. Photoshop Camera, içerisinde farklı lens türleri de barındırıyor. Bu da akıllı cihazınızda bile profesyonel çekimler yapabilmenizin önünü açıyor.
Paint'in cebimize sığmış halı: PicsArt
- Geliştirici: PicsArt
- Puan: 4,2
- Boyut: Cihaza göre değişmekte
Mobil fotoğraf düzenleme uygulamalarının en popüler isimlerinden biri olan PicsArt, bilgisayarlarımızda yer alan Paint uygulamasının cebimize sığan versiyonu olarak düşünülebilir. Fotoğraf düzenlemeye dair tüm araçları içerisinde barındıran PicsArt’ın dezavantajı ise birçok opsiyonun ücretli olarak sunuluyor olması. Uygulamanın ücretli versiyonu için belirlenen aylık ücret 18 TL.
Kolajlar için en ideal uygulama: LiveCollage
- Geliştirici: LiveCollage
- Puan: 2,5
- Boyut: 73 MB
Listemizdeki diğer uygulamalarla kıyaslanınca en farklı işleve sahip olan uygulama LiveCollage, saniyeler içinde fotoğraflarınızı kolajlar haline getirmenizi sağlıyor. İçerisindeki onlarca şablon sayesinde basit bir kullanım vadeden uygulama, video düzenleme eklentisi de içeriyor. LiveCollage, aylık 5 dolar gibi bir ücret karşılığında ekstra şablon ve özelliklerin kilidini açmanızı mümkün kılıyor.
Sanal posterler için: Canva
- Geliştirici: Canva
- Puan: 4,7
- Boyut: 28 MB
Kapak fotoğrafı, albüm kapağı ve poster gibi birçok farklı projeyi gerçekleştirebileceğiniz Canva, doğal renklerden oluşan hazır filtreler ve bir poster için gerekebilecek tüm unsurları içinde barındırıyor. Canva’nın video düzenleme için de kullanılabilen bir uygulama olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Siyah ve beyazdan vazgeçemeyenlere: Hypocam
- Geliştirici: IOAPPS
- Puan: 4,2
- Boyut: 31 MB
Ana odağı siyah-beyaz fotoğrafları profesyonel bir şekilde düzenlemek olan Hypocam, Photoshop Camera uygulamasında olduğu gibi uygulama içinden fotoğraf çekmenize izin veriyor. Hypocam’i farklı kılan özelliği ise çekim sırasında çektiğiniz tüm alanı siyah-beyaz seneçenekler ile olarak görebiliyor olmanız. Hypocam’in kendi içerisinde bir sosyal medya eklentisi olduğunu da belirtmekte fayda var.
Temel düzeyde logo tasarımları ve şablonlar için: Over
- Geliştirici: Over
- Puan: 4,6
- Boyut: 25 MB
Listemizin son konuğu olan Over, çektiğiniz görüntülerle birer tasarım oluşturmanızı sağlıyor. Diğer uygulamalardan farklı olarak içerisinde logo tasarımı da yapabileceğiniz Over, Instagram hikayelerinde kullanılabilen birçok farklı şablon içeriyor. Eğer minimalist tasarımlar ve logolar üretmekten keyif alıyorsanız Over’ı denemenizi öneririz.