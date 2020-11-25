Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Fotoğraf Düzenleme Uygulaması

Profesyonele yakın fotoğrafları mobil cihazlarla çekmenin önü açıldıkça bu fotoğrafların düzenlenmesini sağlayan uygulamaların sayısı da arttı. Google ve Adobe gibi geliştiricilerle birlikte bağımsız uygulama geliştiricileri de piyasaya uygulama sundular. Bu uygulamalara en iyi örneklerden 15 tanesini yazımızda derledik.

Günlük işlerimizin neredeyse tamamının mobil cihazlarda çözülebiliyor olmasıyla birlikte fotoğrafçılık da son derece mobil hale geldi. Teknolojinin olağanüstü noktalara ulaşması, akıllı cihazların profesyonele yakın fotoğraflar çekmesini mümkün kıldı ve bununla birlikte fotoğraf düzenleme uygulamalarına olan ihtiyaç arttı.

Onlarca farklı tarzda fotoğraf çekmek ve teknik kullanmak mümkün iken kullanıcıların düzenleme işlemlerini de mobilde yapabilmesi bir gereksinim oldu. Adobe, Google gibi dev geliştiricilerin bazı uygulamalarıyla birlikte birçok farklı amaca hizmet eden farklı fotoğraf düzenleme uygulamaları piyasaya sunuldu. Bu yazımızda fotoğraf düzenleme konusunda size yol arkadaşı olabilecek uygulamalardan söz edeceğiz.

Yol arkadaşınız olabilecek 10 fotoğraf düzenleme uygulaması:

Instasize

LightX

StoryArt

Touch Retouch

Lensical

Snapseed

VSCO

Prisma Photo Editor

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop Camera

PicsArt

LiveCollage

Canva

Hypocam

Over

Her platform için hızlı bir şekilde fotoğraf ölçeklendirme imkanı: Instasize

Geliştirici: Instasize

Instasize Puan: 4,3

4,3 Boyut: 24 MB

Her sosyal medya platformunun fotoğraf paylaşımı için belirlediği farklı standartlar ve ölçüler mevcut. Instagram’da hikayeler ve gönderiler için bile fotoğraf standartları değişmekte ve bu da kullanıcılar için ekstra düzenleme ihtiyacı anlamına geliyor. Instasize, birkaç saniye içinde dilediğiniz sosyal medya platformuna özel olarak fotoğraflarınızı ölçeklendirebiliyor. Uygulamanın ücretli olarak sunduğu reklam kaldırma özelliği ile düzenleme sürenizi daha da kısaltabilirsiniz.

Daha fazla ücretsiz içerik ve düzenleme seçeneği: LightX

Geliştirici: AndOr

AndOr Puan: 4,5

4,5 Boyut: 22 MB

İşlev açısından PicsArt’ı andıran LightX, kısmen daha kısa sürede işlemlerinizi halledebileceğiniz bir uygulama. PicsArt’tan farklı olarak daha fazla ücretsiz içeriği bulunan LightX, ücretli versiyonunda daha fazla düzenleme seçeneği içeriyor olsa da ücretsiz versiyonuyla da bir kullanıcının ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilecek durumda.

Daha profesyonel Instagram hikayeleri: StoryArt

Geliştirici: ryzenrise

ryzenrise Puan: 4,7

4,7 Boyut: 34 MB

Instagram hikayeleri için özel olarak geliştirilmiş olan StoryArt, Instagram profiliniz için gerekebilecek tüm görsel düzenleme ayarlarını içeriyor. Öne çıkarılan görsellerle birlikte profilinizi düzenlemenize olanak sağlayan uygulama, fotoğraflarınızı saniyeler içinde kolajlama, güneş ışığı ekleme ve filtreleme opsiyonları sunuyor.

İstenmeyen objeleri ve kişileri fotoğraflarınızdan kaldırma imkanı: Touch Retouch

Geliştirici: ADVA Soft

ADVA Soft Puan: 4,6

4,6 Boyut: 15 MB

Fotoğrafların arka planında istenmeyen objeler ve kişileri silmek her kullanıcı için gerekli bir özellik olmaya başladı. Bunu bilgisayar ortamında yapmak son derece kolay olsa da mobil uygulamalarda bu işlemi kolayca gerçekleştirebilen çok az seçenek mevcut. Touch Retouch, fotoğrafların arka planındaki çöp kovası, direkt, tabela gibi birçok unsuru başarılı bir şekilde ortadan kaldırabiliyor.

Fotoğraflarda yaşlandırma ve gençleştir yapabileceğiniz hafif uygulama: Lensical

Geliştirici: Apptly LLC

Apptly LLC Puan: 4,4

4,4 Boyut: 98,9 MB

Fotoğraf düzenleme konusunda farklı kapıların kilitlerini açmış olan Lensical, yüz hatlarını değiştirmekten yaşlandırmaya dek birçok farklı opsiyon içeriyor. Yüzdeki sivilce, ben gibi detayları silmenin yanı sıra saç ve sakal eklemeyi de mümkün kılan Lensical, şimdilik yalnızca iOS’ta kullanılabilir durumda.

Tüm zamanların en geniş çaplı mobil fotoğraf düzenleme uygulaması: Snapseed

Geliştirici: Google

Google Puan: 4,5

4,5 Boyut: Cihaza göre değişmekte

Sektörün dev ismi Google’ın geliştirmiş olduğu ve tamamen ücretsiz olan Snapseed, günlük kullanım için en uygun fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri. Snapseed, kolay kullanımının yanı sıra son derece detaylı ayarlamalar yapmayı da mümkün kılıyor.

Seçilen efektin veya filtrenin ayarlamasını ekranı sağa ya da sola kaydırarak yapabildiğiniz uygulamanın metin ve çıkartma ekleme opsiyonları da bulunuyor. Snapseed, diğer fotoğraf düzenleme uygulamalarının aksine herhangi bir uygulama içi satın alma içermiyor.

Kalitel filtreler için yıllardır bir numara: VSCO

Geliştirici: VSCO

VSCO Puan: 4,2

4,2 Boyut: 64 MB

Bir fotoğraf düzenleme uygulamasının aksine kendi içerisinde bir sosyal medya platformu da olan VSCO, fotoğraf düzenlemede profesyonel olan insanların da uğrak noktalarından biri. İçerisinde kendine özel efektler de bulunduran VSCO, uygulama içi satın alımlar içeriyor ve bu yöntemle birlikte kilitli olan efektleri kullanıcılara sunmuş oluyor.

Yapay zekânın sanatsal sonuçlar verdiği uygulama: Prisma Photo Editor

Geliştirici: Prisma Labs

Puan: 4,5

Boyut: 13 MB

Fotoğraf düzenleme uygulamalarının birçoğu fotoğrafları çizimlere ve tablolara dönüştürme konusunda çuvallıyor. Prisma’nın farkı ise tam da bu konuda ortaya çıkıyor. Prisma, doğru ışıkta çekilmiş olan fotoğrafları son derece başarılı bir şekilde bir karakalem çizime ya da bir yağlı boya tablosuna dönüştürebiliyor. Uygulama içi satın alma seçenekleri bulunan Prisma, bu satın almalarla birlikte VSCO’daki gibi kilitli efektleri kullanıcılara sunuyor.

Bilgisayardaki kadar profesyonel detaylar: Adobe Lightroom

Geliştirici: Adobe

Adobe Puan: 4,3

4,3 Boyut: Cihaza göre değişmekte

Medya sektörünün en popüler ismi olan Adobe, esasında bir masaüstü uygulaması olan Lightroom’u birkaç yıl önce mobil cihazlar için de piyasaya sundu. Lightroom, profesyonel düzeyde ışık düzenlemeleri yapmanıza olanak sağlıyor. Bu alandaki en başarılı uygulamalardan biri olan Lightroom, uygulama içi satın alımlarla birlikte perspektif değiştirme, obje silme gibi ayarları kullanıcılara sunuyor.

Ana kameranızın yerine geçebilecek yegane alternatif: Adobe Photoshop Camera

Geliştirici: Adobe

Adobe Puan: 4,6

4,6 Boyut: 99 MB

Lightroom ile aynı aileden olan Photoshop Camera, akıllı cihazınızın varsayılan fotoğraf çekme uygulaması olarak kullanabileceğiniz bir opsiyon. Photoshop Camera’yı diğer uygulamalardan farklı kılan en önemli detay ise fotoğraf çekimiyle düzenlemeyi eş zamanlı olarak gerçekleştirmesi. Uygulama içerisinde fotoğraf çektiğiniz sırada gökyüzündeki bulutları kaldırmanız ya da çevreye farklı efektler eklemeniz mümkün. Photoshop Camera, içerisinde farklı lens türleri de barındırıyor. Bu da akıllı cihazınızda bile profesyonel çekimler yapabilmenizin önünü açıyor.

Paint'in cebimize sığmış halı: PicsArt

Geliştirici: PicsArt

PicsArt Puan: 4,2

4,2 Boyut: Cihaza göre değişmekte

Mobil fotoğraf düzenleme uygulamalarının en popüler isimlerinden biri olan PicsArt, bilgisayarlarımızda yer alan Paint uygulamasının cebimize sığan versiyonu olarak düşünülebilir. Fotoğraf düzenlemeye dair tüm araçları içerisinde barındıran PicsArt’ın dezavantajı ise birçok opsiyonun ücretli olarak sunuluyor olması. Uygulamanın ücretli versiyonu için belirlenen aylık ücret 18 TL.

Kolajlar için en ideal uygulama: LiveCollage

Geliştirici: LiveCollage

LiveCollage Puan: 2,5

2,5 Boyut: 73 MB

Listemizdeki diğer uygulamalarla kıyaslanınca en farklı işleve sahip olan uygulama LiveCollage, saniyeler içinde fotoğraflarınızı kolajlar haline getirmenizi sağlıyor. İçerisindeki onlarca şablon sayesinde basit bir kullanım vadeden uygulama, video düzenleme eklentisi de içeriyor. LiveCollage, aylık 5 dolar gibi bir ücret karşılığında ekstra şablon ve özelliklerin kilidini açmanızı mümkün kılıyor.

Sanal posterler için: Canva

Geliştirici: Canva

Canva Puan: 4,7

4,7 Boyut: 28 MB

Kapak fotoğrafı, albüm kapağı ve poster gibi birçok farklı projeyi gerçekleştirebileceğiniz Canva, doğal renklerden oluşan hazır filtreler ve bir poster için gerekebilecek tüm unsurları içinde barındırıyor. Canva’nın video düzenleme için de kullanılabilen bir uygulama olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Siyah ve beyazdan vazgeçemeyenlere: Hypocam

Geliştirici: IOAPPS

IOAPPS Puan: 4,2

4,2 Boyut: 31 MB

Ana odağı siyah-beyaz fotoğrafları profesyonel bir şekilde düzenlemek olan Hypocam, Photoshop Camera uygulamasında olduğu gibi uygulama içinden fotoğraf çekmenize izin veriyor. Hypocam’i farklı kılan özelliği ise çekim sırasında çektiğiniz tüm alanı siyah-beyaz seneçenekler ile olarak görebiliyor olmanız. Hypocam’in kendi içerisinde bir sosyal medya eklentisi olduğunu da belirtmekte fayda var.

Temel düzeyde logo tasarımları ve şablonlar için: Over

Geliştirici: Over

Over Puan: 4,6

4,6 Boyut: 25 MB

Listemizin son konuğu olan Over, çektiğiniz görüntülerle birer tasarım oluşturmanızı sağlıyor. Diğer uygulamalardan farklı olarak içerisinde logo tasarımı da yapabileceğiniz Over, Instagram hikayelerinde kullanılabilen birçok farklı şablon içeriyor. Eğer minimalist tasarımlar ve logolar üretmekten keyif alıyorsanız Over’ı denemenizi öneririz.