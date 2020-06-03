DxOMark ekibi, Samsung'un şubat ayında duyurduğu katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'in ön kamerasını ele aldı. Bu telefonla 1.500'den fazla fotoğraf ve 2 saatten fazla da video çekimi yapan DxOMark ekibi, Galaxy Z Flip'i Samsung'un orta segment telefonu Galaxy A71 ile aynı kefeye koydu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şubat ayında düzenlediği bir etkinlikle 2020 yılındaki ilk amiral gemisi telefon ailesi Galaxy S20'yi duyurdu. Ancak şirket, düzenlediği bu etkinlik kapsamında yeni amiral gemisi telefonlarının yanı sıra katlanabilir ekranlı ikinci telefonu Galaxy Z Flip'i de duyurdu.

Samsung Galaxy Z Flip, 6.7 inç AMOLED ekrana, Snapdragon 855+ işlemciye, 8 GB RAM'e, 256 GB depolama alanına, 10 MP ön kameraya ve 12 MP'lik de iki adet arka kameraya sahipti. Ancak telefonun katlanabilir yapısı tüm bunların önüne geçmişti.

DxOMark ekibi, Samsung Galaxy Z Flip'in ön kamerasının nasıl bir deneyim sunduğunu test edebilmek için iç ve dış ortamda 1.500'den fazla fotoğraf ve 2 saatten uzun video çekimi yaptı. Yapılan çalışmaların sonucunda da Galaxy Z Flip'in genel ön kamera performansı ortaya çıktı. DxOMark ekibi, Galaxy Z Flip'e sadece 83 puan verdi.

Samsung Galaxy Z Flip DxOmark Ön Kamera Puanı

DxOMark, Galaxy Z Flip'in ön kamerasının fotoğraf çekim yeteneğine 82, video çekim yeteneğine ise 86 puan veriyor. Tüm bu puanlar bir araya geldiğinde ise 83 puanlık nihai sonuç ortaya çıkıyor. Bu puan, Galaxy Z Flip'in Samsung'un orta segment yeni telefonu Galaxy A71 ve Apple'ın iPhone XS Max modeliyle aynı performansta bir ön kameraya sahip olduğunu ortaya koyuyor.

DxOMark ekibinin konuyla ilgili açıklamalarında, Galaxy Z Flip'in neredeyse her türlü ortam çekiminde orta halli performans sunduğu söyleniyor. Platformun iddiasına göre kontrast daima sabit ve gün ışığında ise çekimlerde bazı sararmalar oluyormuş. Ayrıca telefonun ön kamerasındaki pozlama, odaklama, doku ve bokeh yeteneklerinin de Galaxy S20 Ultra gibi amiral gemisi modellerin altında kaldığı belirtiliyor.

Samsung Galaxy Z Flip'in ön kamerası ile çekilmiş olan bir fotoğraf

DxOMark'a göre Galaxy Z Flip'in ön kamerası, iyi ortam koşullarında bile bekleneni vermiyor. Platform, katlanabilir ekranlı bu akıllı telefonun gün ışığı altında bile ayrıntıları gösteremediğini söylüyor. Ayrıca özellikle özçekim sırasında bu kameranın yeterli kalitede pozlama yapamadığı ifade ediliyor ve ten rengi konusunda da isteneni veremiyor.

Galaxy Z Flip'in ön kamerasının video çekim özelliği ile ilgili de konuşan platform yetkilileri, telefonun dış ortamda iyi olduğunu ancak iç ortamda çekilen 4K videoların bazı nesne detaylarını kaçırdığını söylüyor. Ayrıca çok yakın ve çok uzaktaki nesnelerde de detaylar kayboluyormuş. Ayrıca DxOMark ekibi, bu akıllı telefonun hareketli nesneleri kaydederken ufak tefek sorunlar yaşadığını ileri sürüyor.